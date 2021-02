In diesem Jahr lässt die Stadt Barsinghausen erneut sieben Bushaltestellen im Stadtgebiet modernisieren und weitgehend barrierefrei umbauen. Für das aufwendige Bauprogramm erhält die Kommune hohe Zuschüsse vom Land Niedersachsen.

Auffälligstes Merkmal von barrierefrei gestalteten Bushaltestellen - so wie hier an der Von-Holthusen-Straße in Holtensen - sind die angehobenen Bordsteine. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)