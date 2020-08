Barsinghausen

Der Stadtverbandsvorstand der Barsinghäuser CDU hat den Ratsherrn und JU-Bundesvorsitzenden Tilman Kuban einstimmig für die Kandidatur im Bundestagswahlkreis Hannover-Land II nominiert. Kuban strebt bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr die Nachfolge von Maria Flachsbarth an. Diese hatte im Mai mitgeteilt, nach Ablauf der Legislaturperiode nicht erneut für den Deutschen Bundestag kandidieren zu wollen.

„Ich bin dankbar für diese breite Unterstützung meines Heimatverbandes. Sie bestärkt mich in der Überzeugung, dass wir hier gemeinsam das Direktmandat für die CDU gewinnen können“, kommentiert der 33-jährige Kuban das Votum des Vorstandes.

Anzeige

Erstes Votum eines Stadtverbandes

Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Michael Kowalski ist seit den gemeinsamen Anfängen in der Jungen Union ein enger politischer Wegbegleiter von Kuban. Dieser sei „immer mit viel Engagement und Herzblut bei der Sache“, lobt Kowalski. „Wir haben mit ihm die Chance, einen jungen Politiker aus unserer Stadt in den Bundestag zu wählen.“

Weitere HAZ+ Artikel

Die Barsinghäuser Christdemokraten sind der erste CDU-Stadtverband, der sich offiziell für Kuban als Direktkandidaten ausgesprochen hat. Zum Wahlkreis gehören zwölf Kommunen in der südlichen Region Hannovers. Einige davon will Kuban laut Mitteilung seiner Partei im Rahmen einer Tour unter dem Motto „Mit Innovation aus der Krise“ am letzten Augustwochenende besuchen.

Von Andreas Kannegießer