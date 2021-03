Barsinghausen

Damit die Stadt Barsinghausen bei der Digitalisierung mehr Tempo aufnimmt, will die CDU jetzt das Thema auf die politische Tagesordnung setzen. Partei und Ratsfraktion der Union haben eine Initiative zur umfassenden digitalen Entwicklung in Barsinghausen gestartet und dazu einen Antrag an Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) formuliert. Im Mittelpunkt steht die Schaffung einer neuen Stabsabteilung innerhalb der Stadtverwaltung, ausgestattet zunächst mit einer vollen Personalstelle.

Großer Aufgabenbereich

Die Aufgaben für einen künftigen Digitalisierungsförderer wären nach Ansicht der CDU weit gefasst: von der zügigen Entwicklung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaserleitungen, 5G-Netz, vollständige Netzabdeckung) über die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen und die Vernetzung aller städtischen Dienststellen bis zum digitalen Zugang der Bürger zu Verwaltungsleistungen. Außerdem möchte die CDU die öffentliche Netzinfrastruktur sowie die digitale Infrastruktur der Schulen sowie anderer Bildungsträger und Vereine in den Verantwortungsbereich der neuen Stabsstelle legen.

Wichtig sei darüber hinaus, die Auswirkungen der Digitalisierung auf Arbeitswelt und Gesellschaft sowie die Grundfragen von Datenschutz und -sicherheit in den Fokus zu rücken. Und: Das Thema erfordere eine angemessene Finanzausstattung im Haushalt der Stadt Barsinghausen, meint die CDU.

„Wir haben den Anschluss verloren“

Organisatorisch solle der Rat einen neuen Digitalausschuss bilden oder das Thema einem bestehenden Ausschuss zuordnen, wo alle digitalen Vorhaben federführend gesteuert werden.

Mit der umfassenden Initiative ist nach Einschätzung von CDU-Stadtverband und CDU-Ratsfraktion das Ziel verbunden, die Digitalisierung in Barsinghausen auf ein professionelles Niveau zu heben. Dieser Schritt sei eine unverzichtbare Voraussetzung für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der Deisterstadt. „Denn nicht nur die Corona-Pandemie, auch die bescheidenen digitalen Kommunikationsmöglichkeiten der Bürger mit der Verwaltung haben uns deutlich vor Augen geführt, dass wir in Barsinghausen sowie vielfach in ganz Deutschland den Anschluss an die digitale Entwicklung verpasst haben“, sagt CDU-Ratsherr Gerald Schroth.

