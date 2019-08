Barsinghausen

Der Barsinghäuser CDU-Ortsverband hält die Situation für Fußgänger, die den Friedhof an der Hannoverschen Straße als Ziel haben, weiterhin für kaum zumutbar. Bereits vor einem Jahr hatte die Partei auf die Situation hingewiesen, nun gibt es einen neuen Vorstoß. Auf der Straßenseite, auf der die Einfahrt zum Friedhof liegt, gibt es überhaupt keinen Fußweg am Fahrbahnrand. Auch wer mit dem Bus kommt oder abfährt, findet alles andere als ideale Bedingungen vor: Die Haltestelle auf der Friedhofsseite befindet sich direkt auf der Friedhofszufahrt und hat keinen Wetterschutz für die Wartenden. Für Fahrgäste, die auf der anderen Straßenseite aussteigen, gibt es keinen Überweg, um die Straße gefahrlos zu überqueren.

„Unser Anliegen ist es, dass die Menschen sicher über die Straße kommen“, sagte Ortsverbandsvorsitzender Tobias Voigt bei einem Ortstermin mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Viele Autos seien am Ortsrand unweit des Kreisels „mit viel Schwung unterwegs“, betonte Voigt.

Zu wenig Fußgänger für Überweg

Die Idee, einen gesicherten Überweg vor dem Friedhof anzulegen, wird sich aber kaum realisieren lassen, wie Eric Möhle, stellvertretender Leiter des Fachdienstes Ordnungswesen und Verkehr, den Christdemokraten erläuterte. Um dort einen Überweg zu realisieren, seien laut Vorgaben mindestens 75 Fußgänger pro Stunde an dieser Stelle die Voraussetzung. „Diese Zahl wird hier wohl nicht erreicht.“

Auch der Wunsch der CDU, eine Fußwegeverbindung zumindest zwischen dem Friedhof und der Zuwegung zum Spielplatz Klein Basche oder dem Friedhof und dem Kreisel anzulegen, hat kurzfristig wahrscheinlich keine Chance. Weil unmittelbar neben der Fahrbahn der Hannoverschen Straße ein Graben mit Bach verläuft, müssten umfangreiche Bauarbeiten ausgeführt werden, um den Weg herzustellen. „Das wäre sehr aufwendig“, sagte Möhle.

Haltestelle barrierefrei ausbauen

Der Ortsverband möchte sich nun auf eine Verbesserung der Situation an den beiden Haltestellen vor dem Friedhof konzentrieren. Die Stadt baut mit erheblichen Zuschüssen des Landes alljährlich etwa acht Haltestellen barrierefrei um. Dabei gehören stets auch Wetterschutzhäuschen zum Ausbaustandard. „Wir wünschen uns eine Veränderung der Prioritäten beim Haltestellenprogramm“, sagte Voigt. Nach Möglichkeit sollten die Haltestellen am Friedhof bereits in das Ausbauprogramm für 2020 aufgenommen werden.

Lesen Sie mehr zum Thema:

CDU: Situation an Haltestelle ist unzumutbar

Von Andreas Kannegießer