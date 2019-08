Barsinghausen

Abseits des großen Stadtfesttrubels hat die Johanniter-Hilfsgemeinschaft mit ihrem Café im Kloster eine Oase der Ruhe etabliert. Zwei Tage lang sind jeweils 25 ehrenamtliche Helfer im Einsatz, um die Besucher mit selbst gebackenen Kuchen und Torten sowie mit mehr als 200 Liter frisch gebrühtem Kaffee zu versorgen. Der Erlös des Café-Betriebes wird jedes Jahr für diakonisch-soziale Zwecke gespendet.

Viele Besucher lauschen im Stadtfest-Café im Kloster-Innenhof dem Gesang des Shanty-Chores. Quelle: Frank Hermann

Franz Neuendorff vom Vorstand der Johanniter-Hilfsgemeinschaft Calenberg-Schaumburg schwärmt von der großen Hilfsbereitschaft, die hinter diesem Gemeinschaftsprojekt steht. „Ehrenamtliche im Alter von acht bis 80 Jahren kümmern sich um den Verkauf an unserem Kuchenbüfett und um den Service. Außerdem stehen zumeist die Männer am Waschbecken und spülen das Geschirr – ein eingespieltes Team“, erläutert Neuendorff. Nach Einschätzung des Johanniter-Vorstandes trägt die soziale Ausrichtung des Cafés zusätzlich zur Motivation der freiwilligen Helfer bei.

130 gespendete Kuchen und Torten

Etwa 130 gespendete Kuchen und Torten finden reißenden Absatz im Kloster-Café. Viele Mitglieder der Johanniter sowie Freunde und Bekannte haben die süßen Leckereien selbst gebacken und für den guten Zweck spendiert. Hinzu kommen nach Angaben des Johanniter-Vorstandes immer wieder Geldspenden, um das Büfett mit frischem Kuchen aus Bäckereien zu ergänzen – oder um den Erlös aufzustocken.

Der Shanty-Chor Barsinghausen singt beim Stadtfest-Café im Kloster-Innenhof Quelle: Frank Hermann

Bis zu 3000 Euro kommen jedes Jahr zusammen. Das Geld fließt an diakonische oder andere soziale Einrichtungen im Raum Barsinghausen. Zu den Empfängern gehörten bislang unter anderem die Marien- und die Petrus-Kirchengemeinde, die damit Projekte finanzieren, sowie der Willkommenskreis für Flüchtlinge und die Notfallseelsorge des Kirchenkreises Ronnenberg. In diesem Jahr sollen die Telefonseelsorge des Kirchenkreises und der Ambulante Hospizdienst Aufgefangen vom Erlös profitieren. Darüber hinaus leistet die Johanniter-Gemeinschaft auch kurzfristige Unterstützung bei Einzelfallhilfen, wenn Familien plötzlich in Not geraten.

Seit 2008 betreibt die Hilfsgemeinschaft das beliebte Kloster-Café. „Bis Ende der Neunzigerjahre war das Café über viele Jahre eine Einrichtung des Roten Kreuzes, aber dann zog sich das DRK zurück. Später sind wir dann eingestiegen“, erklärt Franz Neuendorff.

Entspannte Atmosphäre

Im Kloster herrsche stets eine ruhig-entspannte Atmosphäre – genau das Richtige für viele Stadtfestbesucher, die sich vom Trubel in der Innenstadt erholen wollen. „Ob bei Regen oder bei Sonnenschein: Im Kloster finden die Leute immer ein gemütliches Plätzchen, entweder im kühlen Kreuzgang oder im Innenhof“, betont der Johanniter.

Von Frank Hermann