Kirchdorf

Entdecken, erleben, mitmachen – unter diesem Motto stand am Sonntag die neunte Kinder- und Jugendmesse ChiB (Children in Basche). Mehr als 50 Vereine, Verbände und Organisationen stellten sich im und am Schulzentrum Spalterhals mit Angeboten für jungen Menschen vor – von Sportvereinen und Hilfsorganisationen über Kirchengemeinden und Schulen bis zu sozialen und kulturellen Einrichtungen. Viele Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene nutzen die Möglichkeit zur Begegnung, zur Information und zum Ausprobieren – ohne dabei die Corona-Schutzregeln außer Acht zu lassen.

Ausprobiert: Die achtjährige Fiona testet ihre Fähigkeiten am Stand des Calenberger Canoe Clubs (CCC). Quelle: Frank Hermann

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause war dennoch die Erleichterung spürbar, endlich wieder ein größeres Event speziell für junge Menschen ausrichten zu können. Denn unter den Einschränkungen der Pandemie haben insbesondere Kinder und Jugendliche gelitten, wie Bürgermeister Henning Schünhof bereits im Vorfeld der ChiB deutlich machte: „Die Pandemie hat Kinder und Jugendliche isoliert.“

„Diese ChiB ist einzigartig in und für Barsinghausen“

Zudem mussten viele Vereine und Organisationen einen Rückgang oder zumindest eine Stagnation bei den Mitgliederzahlen hinnehmen. Die von Stadtjugendpfleger Björn Wende maßgeblich organisierte ChiB-Messe solle nun mit ihrem vielfältigen Programm dazu beitragen, Kontakte herzustellen und junge Menschen wieder an die Freizeitangebote in Gemeinschaft mit Gleichaltrigen heranzuführen. „Diese ChiB ist einzigartig in und für Barsinghausen. Sie zeigt, welche Möglichkeiten es für Kinder und Jugendliche in unserer Stadt gibt“, sagte der Bürgermeister am Sonntag zur Eröffnung.

Mit Musik: Die Band Close Together der Calenberger Musikschule spielt auf der Bühne. Quelle: Frank Hermann

Auf Entdeckungstour gingen am Sonntag auch die beiden Brüder Keno (8) und Jesko (5) gemeinsam mit ihrer Mutter Anke Dreher. „Sie wollen sich darüber informieren, welche Sportangebote eventuell für sie in Frage kommen“, sagte der Vater Jörg Dreher, der selbst den ChiB-Stand des Calenberger Canoe Clubs (CCC) betreute. Wegen Corona mussten die Jungs lange Zeit auf Kontakte zu Gleichaltrigen verzichten, Schulen und Kindergärten waren lange Zeit geschlossen. Nun freuten sich die Kinder darauf, endlich wieder richtig Kind sein und mit Freunden etwas unternehmen zu dürfen.

Erste Hilfe: Am Stand der Johanniter-Unfallhilfe lernen ChiB-Gäste die richtigen Handgriffe für den Notfall kennen. Quelle: Frank Hermann

Viele Dinge sind wieder möglich

An mehreren Mitmachstationen probierten auch die achtjährige Fiona aus Barsinghausen und die siebenjährige Hannah aus Egestorf ihre Fähigkeiten und Vorlieben aus – zum Beispiel beim CCC-Kanupolo, beim Schießen mit dem Lichtpunktgewehr des Schützenvereins Nordgoltern oder beim Mini-Tischtennis des TSV Egestorf. Die Mädchen wollten schauen, welche Angebote ihnen am besten liegen. Speziell Hannah ist nach Einschätzung ihrer Mutter ein „neugieriger und offener“ Typ mit mehrere Hobbys: Tennis, Fußball und Ballett. „Wir sind richtig froh, dass jetzt wieder viele Dinge möglich sind“, betonte die Mutter.

Mit Unterstützung: Mini-Tischtennis am Stand des TSV Egestorf. Quelle: Frank Hermann

Umgekehrt hoffen jetzt auch viele Vereine und Verbände wieder auf mehr Zulauf für ihre Kinder- und Jugendangebote. Für den Nachwuchsbereich der Stadtjugendfeuerwehr berichtete Stefan Sierth aus Barsinghausen davon, immerhin glimpflich durch die Corona-Zeit gekommen zu sein. Dank digitaler Treffen per Computer sei es möglich gewesen, die Gruppe einigermaßen zusammen zu halten. „Aber das ist natürlich kein Ersatz für die persönliche Begegnung“, erläuterte Sierth. Mittlerweile seien reale Treffen der Nachwuchsgruppen wieder möglich. Und die Jugendfeuerwehren im gesamten Stadtgebiet hofften darauf, endlich wieder richtig durchstarten zu können.