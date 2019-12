Großgoltern

Der Frauenchor ChoriFeen der Calenberger Musikschule singt für einen guten Zweck: Die Einnahmen des Benefizkonzerts am Sonntag, 8. Dezember, in der Maschinenhalle des Ritterguts Großgoltern gehen an den Verein Intensivkinder. Das Konzert unter dem Titel „Swinging Christmas“ beginnt um 17 Uhr.

Im ersten Teil sind Jazz, Rock und Pop zu hören. Im zweiten Konzertteil singt der Chor Weihnachtslieder, darunter auch unbekannte Songs und Christmas Carols. In dem Konzert wirken Instrumental- und Gesangssolisten mit, die von dem Jazzpianisten und Big-Band-Leiter Achim Kück am Klavier begleitet werden.

Der Eintritt zum Benefizkonzert ist frei. Der Frauenchor bittet aber um Spenden für den Verein Intensivkinder zuhause Niedersachsen. Dies ist ein Selbsthilfeverein von Eltern mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die wegen einer Behinderung, Krankheit oder nach einem Unfall schwerstpflegebedürftig sind. Einlass zu dem Konzert ist ab 16 Uhr. Vor Konzertbeginn bietet der Verein Horizonte in der Maschinenhalle Kaffee und Kuchen an.

Von Lisa Malecha