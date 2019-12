Barsinghausen

Auf diese Tradition blickt die Vereinigte Sängerschaft mit Stolz: Bereits zum 27. Mal hat der Chor am Sonnabend ein Adventskonzert in der Klosterkirche gegeben. Unter der Leitung von Vasile Wille-Munteanu präsentierten die Sänger ein Liedprogramm unter dem Motto „Die Petersburger Schlittenfahrt“ sowohl mit zeitgenössischen als auch mit klassischen Weihnachtsliedern aus verschiedenen Ländern. Dazu gehörten unter anderem „Froh lasset uns verkünden“ und „Klingeling, es ist Weihnachtszeit“ zum Auftakt sowie abschließend das gemeinsam mit dem Publikum gesungene „Macht hoch die Tür“.

Viele Besucher kommen zum 27. Adventskonzert der Vereinigten Sängerschaft in der Klosterkirche. Quelle: Frank Hermann

Solobeiträge von Willi Tautorat, der zudem als Moderator durch das Programm führte, sowie von Wille-Munteanu an der Geige ergänzten das Chorkonzert vor rund 150 Besuchern in der Klosterkirche. Pastorin Uta Junginger würdigte als Gastgeberin die lange Tradition der Konzerte am Vorabend des ersten Advents: „Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne die Musik und die Lieder? Für viele Menschen beginnt der Advent erst mit dem Auftritt der Vereinigten Sängerschaft“, sagte die Pastorin.

Von Frank Hermann