Die Eigentümer des Barsinghäuser City-Centers arbeiten an einer weiteren Belebung des zentral gelegenen Gebäudekomplexes. Nachdem im Erdgeschoss der Einzelhandelskonzern Woolworth vor Kurzem eine größere Filiale eröffnet hat, sollen nun auch die lange Zeit leer stehenden Geschäftsflächen im Obergeschoss neu genutzt werden. Martina Flebbe eröffnet dort zum Monatswechsel das Studio 38A. Unter dem Motto „Rent-a-room“ soll das Studio zu einem Anlaufpunkt für Menschen werden, die Räume für Feiern oder Veranstaltungen oder auch für kreative Angebote benötigen.

Flebbes Mann ist Friedhelm Widdel, dem die Laden- und Büroflächen im City-Center gehören. Über viele Jahre hinweg hatte die Familie Widdel-Flebbe versucht, mithilfe von Projektentwicklern ein Gesamtkonzept für den Umbau des City-Centers zu verwirklichen. Nachdem die potenziellen Partner aber letztlich doch abgesprungen waren, hat die Familie die Dinge wieder selbst in die Hand genommen. Die Grundsatzentscheidung ist gefallen und wird nun Stück für Stück umgesetzt: Der vordere Bereich des City-Centers rund um den Innenhof ist selbst saniert und wird neu vermietet. Der rückwärtige Teil des Komplexes wird abgetrennt. Auf dem bisherigen Parkdeck sollen den Planungen zufolge neue Wohngebäude entstehen.

Drei Räume sind auch einzeln zu mieten

Die jetzt für das Studio 38A sanierten Räume waren ursprünglich von einem italienischen Restaurant und danach lange Zeit von einem Brautmodengeschäft genutzt worden. „Aber seit 15 Jahren standen die Räume leer, solange an dem Gesamtkonzept gearbeitet wurde“, berichtet Martina Flebbe. „Das war so schade.“ Gemeinsam mit ihrer Tochter Carolin Flebbe hat sie im vergangenen Jahr die Idee für die künftige Nutzung der Räume entwickelt und in den vergangenen Monaten umgesetzt.

„Wir haben alles neu gemacht“, sagt die pensionierte Studiendirektorin, die während ihrer Berufstätigkeit die Abteilung Gestaltung, Bau- und Farbtechnik an einer berufsbildenden Schule geleitet hatte. Bei der Renovierung haben Martina und Carolin Flebbe viel Eigenarbeit geleistet. „Wir waren zuletzt fast jeden Tag hier“, sagt Carolin Flebbe, die in der Immobilienfirma der Familie Widdel arbeitet.

Die Küche im Studio 38A kann einzeln oder zusammen mit dem benachbarten Hauptraum gemietet werden. Quelle: Andreas Kannegießer

Das Ergebnis überzeugt: Entstanden sind drei helle, einzeln oder auch in Kombination nutzbare Räume: ein 82 Quadratmeter großes Studio, ein 56 Quadratmeter großes Atelier und eine rund 50 Quadratmeter große Küche mit angeschlossenem Essbereich. Das Studio sei für private Feiern, aber auch Mitgliederversammlungen, Kindergeburtstage, Seminare, Vorträge oder Schulungen geeignet, erläutert Martina Flebbe. Die Küche kann gemeinsam mit dem Studio, aber auch einzeln gemietet werden – etwa für ein Dinner mit Freunden, ein Kaffeekränzchen oder einen Frühstücksbrunch. „Wir helfen auf Wunsch beim Organisieren von Veranstaltungen und unterstützen auch bei Feiern“, sagen Martina und Carolin Flebbe.

Das neue Studio im City-Center ist für vielfältige Veranstaltungen nutzbar. Quelle: Andreas Kannegießer

Tage der offenen Tür zur Eröffnung

Ein besonderes Konzept verfolgt Martina Flebbe mit dem Atelier: Der Raum kann für kreative Gestaltungsaktionen aller Art gemietet werden. Zusätzlich will Flebbe auch eigene Kreativkurse anbieten, etwa Filzkurse. Vielleicht seien Kooperationen mit örtlichen Künstlern möglich, hofft Flebbe.

Zur Eröffnung des Studios 38A gibt es zwei Tage der offenen Tür: Am Sonnabend, 29. Februar, und Donnerstag, 5. März, stehen die Räume in der Marktstraße 38A jeweils von 11 bis 15 Uhr zur allgemeinen Besichtigung offen. Dann soll auch die neue Homepage unter der Adresse studio38A.de freigeschaltet sein.

Von Andreas Kannegießer