Barsinghausen

Die SPD-Landtagsabgeordnete und Barsinghäuser Ratsvorsitzende Claudia Schüßler will künftig auch in der Regionsversammlung mitarbeiten. Bei der Wahlbereichskonferenz der SPD zur Regionswahl am 12. September ist jetzt in Hannover-Mühlenberg die Bewerberliste für den Wahlbereich 13 (Barsinghausen, Seelze, Gehrden) aufgestellt worden. Alle Kandidatinnen und Kandidaten aus Barsinghausen, Gehrden und Seelze seien einstimmig gewählt worden, teilt der Barsinghäuser SPD-Ortsverein mit. Auf Platz 1 der Liste steht Claudia Schüßler, die auch SPD-Unterbezirksvorsitzende ist. Die weiteren Kandidaten aus Barsinghausen sind Ratsherr Maximilian Schneider auf Platz sechs und Sybille Busse (Platz acht). Die endgültige Nominierung muss noch auf Regionsebene auf einer Versammlung in Altwarmbüchen Ende Mai vollzogen werden.

Von Andreas Kannegießer