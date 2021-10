Barsinghausen

Der Bildungsverein Stemmer Spatzen hat sein ursprünglich für Sonnabend, 16. Oktober, in Hohenbostel geplantes Kulturtüte-Programm abgesagt, weil sich unter den aktuellen Corona-Bedingungen maximal zwölf Personen gleichzeitig im Veranstaltungsaal der evangelischen Thomas-Kirchengemeinde aufhalten dürfen. Stattdessen lädt der Bildungsverein für denselben Tag zu einer poetischen Waldwanderung von 10 bis 13 Uhr mit dem Clownsduo Cocolorix aus Hannover ein.

Zu Cocolorix gehören Christine Städtler und Rainer Hospodarz, alias Coco und Hoppo. Das Clownsduo begleitet die Wandergruppe auf ihrer Tour durch den Deister. Unterwegs geben Coco und Hoppe mehrere Kostproben ihrer musikalischen Clownerie: Sie würzen ihre komischen Geschichten mit frechen Arrangements beliebter Songs und Melodien.

Sechs Kilometer durch den Deister

Treffpunkt zum Start der poetischen Waldwanderung ist am Sonnabend, 16. Oktober, um 9.45 Uhr auf dem Parkplatz des Egestorfer Bahnhofs (Waldseite). Die Strecke ist sechs Kilometer lang und führt vom Bahnhof zunächst in Richtung Grillhütte und von dort weiter zu einem idyllischen Platz am Bach. Eine weitere Station ist der Georgsplatz. Anschließend kehrt die Gruppe zurück zum Egestorfer Bahnhof.

Teilnehmer müssen sich vorab anmelden per E-Mail an "bildungsverein.barsinghausen@htp-tel.de" oder telefonisch unter der Nummer (05105) 62806.

Von Frank Hermann