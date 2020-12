Barsinghausen

In Barsinghausen sind am vorletzten Tag des Jahres 2020 nun 104 Menschen akut mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das sind zwei weniger als noch am Vortag. Allerdings gibt es erhebliche Bewegung in der täglich von der Region Hannover erhobenen Statistik: Binnen 24 Stunden sind 14 neue Infektionsfälle in der Deisterstadt nachgewiesen beziehungsweise gemeldet worden. Gleichzeitig sind aber 16 ehemals infizierte Personen aus der Statistik herausgefallen, weil sie als genesen gelten.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Barsinghausen ist deutlich gestiegen: Am Mittwoch lag der Wert bei 88,6, am Vortag dagegen bei lediglich 62,9. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen sich – bezogen auf 100.000 Einwohner – in den vergangenen sieben Tagen neu mit dem Virus infiziert haben. Der Barsinghäuser Inzidenzwert liegt zurzeit im Mittelfeld aller 21 Regionskommunen. Spitzenreiter ist derzeit Garbsen mit einem Inzidenzwert von 197,1. Den niedrigsten und damit besten Sieben-Tage-Inzidenzwert verzeichnet derzeit Wennigsen mit 48,7.

Von Andreas Kannegießer