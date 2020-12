Barsinghausen

Die Zahl der aktuell positiv auf Covid-19 getesteten Menschen ist in Barsinghausen zur Wochenmitte gesunken. Von Dienstag auf Mittwoch, 1. auf 2. Dezember, ist bei zwei Personen das Coronavirus neu nachgewiesen worden. Allerdings sind sechs Betroffene im selben Zeitraum aus der Statistik herausgefallen, weil sie als genesen gelten. Die Zahl der akut Infizierten liegt nach Mitteilung der Regionsverwaltung nun bei 32, am Dienstag waren es noch 36.

Inzidenzwert vergleichsweise niedrig

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Barsinghausen ist damit wieder gesunken. Er liegt zurzeit bei 40,1 gegenüber 45,8 am Dienstag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich in der Stadt binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner mit Covid-19 infiziert haben. Damit liegt Barsinghausen auf Platz 17 aller 21 Regionskommunen. Nur Burgwedel, Gehrden, Wennigsen und Uetze haben noch geringere und damit bessere Werte. Den höchsten Inzidenzwert verzeichnet zurzeit Laatzen mit 99,4.

Die Gesamtzahl der im Barsinghäuser Stadtgebiet seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr mit dem Virus infizierten Menschen ist von 243 auf 245 gestiegen. Vor einer Woche hatte es in Barsinghausen 35 aktuelle Fälle gegeben, die Inzidenz lag am Mittwoch vergangener Woche bei 45,8.

