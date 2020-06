Barsinghausen

Die Probleme der Stadt Barsinghausen bei der Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen reißen nicht ab. Kaum ist der ambitionierte Kita-Nothilfeplan zur kurzfristigen Schaffung von rund 250 Betreuungsplätzen endgültig in die Spur gebracht, tut sich bereits die nächste Lücke auf: Nach den Sommerferien werden weitaus weniger Kinder eingeschult als von der Stadtverwaltung erwartet worden war. Offenbar wegen der Auswirkungen der Corona-Krise nehmen zahlreiche Eltern die sogenannte Flexikind-Regelung in Anspruch und lassen ihre Kinder erst im nächsten Jahr einschulen. Die betroffenen Kinder bleiben in den Kindergärten.

Im neuen, vor zwei Jahren verabschiedeten niedersächsischen Schulgesetz ist auch eine Regelung zur Flexibilisierung des Einschulungsstichtages enthalten. Seitdem haben Eltern, deren Kinder das sechste Lebensjahr in der Zeit vom 1. Juli bis zum 30. September vollenden, die Möglichkeit, den Einschulungstermin um ein Jahr zu verschieben. Die entsprechende Elternerklärung soll bis Anfang Mai und damit mit recht wenig Vorlauf vorliegen.

„Zahl der Zurückstellungen hat uns schockiert“

Die Stadt Barsinghausen ist deshalb kalt erwischt worden: Nach den Worten des städtischen Amtsleiters für Kinderbetreuung, Claudius Reich, sind in diesem Jahr 107 Jungen und Mädchen in Barsinghausen vom Schulbesuch zurückgestellt worden. „Diese Zahl hat uns schockiert“, sagt Reich. Im Vorjahr seien es rund 30 Zurückstellungen gewesen, in früheren Jahren – als die Flexikind-Regelung noch nicht existierte – waren es demnach jeweils „unter zehn“.

„Viele Kinder konnten während der Corona-Pandemie nicht ausreichend auf den Schulbesuch vorbereitet werden“, sagt Reich. Das habe etliche Eltern offenbar dazu bewogen, die Rückstellungen auszusprechen. Die Folgen für die Stadtverwaltung: Rechnerisch müssten im nächsten Kindergartenjahr nun etwa drei Kindergartengruppen mehr eingerichtet werden als ursprünglich erwartet.

Mehr Kinder durch neue Baugebiete

Ohnehin herrscht in Barsinghausen derzeit noch ein erheblicher Mangel an Betreuungsplätzen: Zum Start des Kindergartenjahres 2019/2020 hatte die Stadt die Betreuungswünsche von rund 240 Familien nicht erfüllen können. Daraufhin hatte die Verwaltung den Kita-Nothilfeplan aufgelegt, der unter anderem den kurzfristigen Neubau von vier Betreuungseinrichtungen vorsieht. Bis Anfang 2021 sollen im Zuge des Nothilfeplanes mehr als 250 zusätzliche Plätze zur Verfügung stehen.

Nach den Worten von Claudius Reich werden im nächsten Jahr weitere Betreuungseinrichtungen an den Start gehen, die bereits längerfristig geplant waren, vor allem der Kindergarten Egestorf III an der Wennigser Straße, der Kindergarten in der umgebauten TSV-Freizeitstätte am Waldstadion und die Krippe am Kirchdorfer Bahnhof. Deshalb sei es möglich, den akuten Mehrbedarf an Betreuungsplätzen immerhin „teilweise aufzufangen“, sagt der Amtsleiter.

Allerdings prognostiziert die Verwaltung auch für die Folgejahre einen weiter steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen im Stadtgebiet. In den Jahren 2021 bis 2023 sollen in Barsinghausen in verschiedenen Neubaugebieten etwa 280 Wohneinheiten entstehen. Statistisch lässt sich schon jetzt abschätzen, wie viele Kinder im Betreuungsalter dadurch nach Barsinghausen ziehen werden. „Dies wird zu einem zusätzlichen Bedarf von drei Kindergartengruppen und drei Krippengruppen führen“, sagt Reich.

Verwaltung sieht sich im Dilemma

Der Erste Stadtrat Thomas Wolf sieht die Stadt Barsinghausen „in einem Dilemma, weil wir der Entwicklung immer hinterherlaufen“. Verwaltung und Politik stünden vor schwierigen Fragen und Herausforderungen, weil nicht klar sei, wie lange die Betreuungseinrichtungen gebraucht würden. „Daran hängen auch erhebliche Investitionen“, sagt der Erste Stadtrat.

Ungewiss ist zurzeit auch, ob es der Stadt Barsinghausen gelingen wird, das notwendige Betreuungspersonal für die vielen zusätzlichen Einrichtungen zu gewinnen. Für die neuen Kindergärten und Krippen im Zuge des Kita-Nothilfeplans sieht sich die Stadt immerhin auf einem guten Weg. Eine intensive Werbekampagne hatte der Verwaltung nach eigenen Angaben rund 150 Bewerbungen beschert.

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung geht schon jetzt unkonventionelle Wege bei der Schaffung von Betreuungsplätzen. So wird das ehemalige Schwimmclub-Heim am Nachtigallweg künftig ebenfalls als Kindergarten genutzt. Zur Gartenseite wird ein Erweiterungstrakt angefügt. Quelle: Andreas Kannegießer

„Wir machen uns Gedanken, wie wir auch zukünftig Personal gewinnen können“, sagt Amtsleiter Reich. Bereits zuletzt hatte die Stadt damit begonnen, Sozialassistentinnen schon während ihrer Ausbildung einzustellen. „Unser Vorschlag ist, die Selbstausbildung deutlich zu intensivieren“, sagt Reich. „Wir sollten das Personal von der Schule holen.“

Die Stadtverwaltung hat den Ratsfraktionen angekündigt, dass bis September eine detaillierte Prognose für den künftigen Betreuungsbedarf im Stadtgebiet „unter Einbindung der Bauplanung“ vorliegen solle. Bis dahin würden auch „konkrete Lösungsvorschläge“ zur Deckung des Bedarfs erarbeitet.

Von Andreas Kannegießer