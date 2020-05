Barsinghausen

Politik und Verwaltung in Barsinghausen sind zu großzügigen Hilfen für Vereine und Verbände bereit, falls diese wegen der Folgen der Corona-Pandemie finanzielle Probleme bekommen sollten. Der Rat der Stadt hat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, einen Hilfsfonds mit einem Volumen von zunächst 60.000 Euro einzurichten, aus dem Zuwendungen gezahlt werden sollen. Mit dem Geld sollen Einnahmeausfälle oder erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Krise kompensiert werden. Laut Beschluss sollen die Vereine zunächst bis zum 31. Mai Unterstützungsanträge an die Verwaltung richten können.

Grünes Licht hat der Rat bereits für einen Zuschuss in Höhe von 8000 Euro an den Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen gegeben. Wegen der pandemiebedingten Probleme der örtlichen Einzelhändler möchte der Stadtmarketingverein seine Mitglieder für dieses Jahr beitragsfrei stellen. So soll verhindert werden, dass Händler, die sich in finanziellen Nöten befinden, aus dem Verein austreten. Die Zuschusssumme von 8000 Euro entspricht ungefähr dem jährlichen Beitragsaufkommen des Stadtmarketingvereins mit seinen rund 90 Mitgliedern.

Politik will Insolvenzen abwenden

Die Ratsentscheidung für den Hilfsfonds geht auf einen Antrag der CDU-Fraktion zurück, die Unterstützung für Unser Barsinghausen hatte zuerst die SPD-Fraktion beantragt. Auch der Sportring Barsinghausen hatte im Namen seiner Mitglieder in einem Schreiben um städtische Unterstützung für die Sportvereine gebeten – unter anderem zum Ausgleich der Kosten für Materialien, die zur Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen beim Sportbetrieb benötigt werden.

CDU-Fraktionsvorsitzender Roland Zieseniß betonte in der Ratssitzung, dass nicht nur Sportvereine, sondern sämtliche Vereine den Hilfsfonds nutzen können. „Kein Verein soll wegen der Krise insolvent gehen müssen“, sagte Zieseniß. Wie der Christdemokrat, so betonte auch SPD-Ratsherr Reinhard Dobelmann: „Wir wollen die gesamte Vereinsstruktur erhalten.“ Aus Sicht von Kerstin Beckmann (Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen) ist auch der Zeitpunkt des Ratsbeschlusses von Bedeutung. „Es ist wichtig, dass wir den Vereinen jetzt das Signal senden, dass wir helfen werden“, sagte sie. Allerdings sei noch gar nicht klar, wie hoch der Bedarf am Ende ausfallen werde. „Wir sollten die Beträge deshalb nicht deckeln.“ Dobelmann forderte zudem, dass die Stadtverwaltung alle ohnehin im Haushaltsjahr 2021 vorgesehenen Zuschüsse – etwa im Bereich der Sportförderung – so schnell wie möglich auszahlen solle.

Laut Beschluss wird der städtische Verwaltungsausschuss am Ende über die im Rathaus eingegangenen Zuschussanträge entscheiden. Die Kriterien sollten „relativ weit gefasst werden“, empfahl Bürgermeister Marc Lahmann.

Auch den Einzelhändlern will die Stadt unter die Arme greifen, indem es Erleichterungen bei den sogenannten Sondernutzungsgebühren gibt. Diese müssen etwa Gastronomen in der City bezahlen, die Tische im öffentlichen Straßenraum aufstellen. Die Verwaltung beziffert das Gesamtaufkommen dieser Gebühr auf rund 18.000 Euro jährlich.

Von Andreas Kannegießer