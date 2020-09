Barsinghausen

Ein mutmaßlicher Corona-Fall sorgt für Aufregung in der Kindertagesstätte Barsinghausen: Die mit fünf Gruppen und 120 Kindern größte Betreuungseinrichtung im ganzen Stadtgebiet ist am Donnerstagvormittag auf Anordnung der Gesundheitsbehörde geschlossen worden. Alle Eltern wurden verständigt und mussten ihre Kinder umgehend aus der Einrichtung abholen. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung hat die Gesundheitsbehörde der Region Hannover verfügt, dass alle Kinder und die Betreuungskräfte der Einrichtung für zwei Wochen in häuslicher Quarantäne bleiben müssen.

Arzt berichtet von positivem Test

Nach den Worten des Ersten Stadtrates Thomas Wolf hatte ein Kinderarzt am Donnerstagmorgen telefonisch gemeldet, dass ein von ihm mit leichten Symptomen behandeltes Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Darauf reagierte die Behörde sofort mit der Schließungsverfügung für die gesamte Einrichtung. Die Betreuungsgruppen seien wegen der Pandemie zwar voneinander getrennt, erläutert Wolf. „Aber auf dem Außengelände lassen sich Kontakte nicht vollständig vermeiden.“ Deshalb sei die gesamte Einrichtung geschlossen worden.

Allerdings herrschen nach Wolfs Worten derzeit noch Zweifel, ob das positive Testergebnis Bestand hat. Es gebe Anhaltspunkte für einen möglichen Fehler bei der Analyse des Tests, sagte Wolf. Auch darauf habe der Mediziner hingewiesen. Falls sich bestätige, dass die Virusinfektion fälschlich diagnostiziert worden sei, könne die Kindertagesstätte sehr kurzfristig wieder öffnen.

Eltern sind verunsichert

Die Eltern der Kindergartenkinder sind von der Nachricht der Schließung vollständig überrascht worden. Sie habe gegen 10 Uhr mitten in einer Besprechung einen Anruf von der Kindertagesstätte erhalten, dass sie ihre Tochter umgehend abholen solle, berichtet eine Mutter. Vor Ort habe es zunächst keine näheren Informationen gegeben, lediglich den Hinweis auf einen Brief der Gesundheitsbehörde, der kurzfristig verschickt werde. Die Eltern vermuteten zunächst, dass von der Coronainfektion möglicherweise eine Erzieherin betroffen sein könnte, weil ansonsten kaum die gesamte Einrichtung geschlossen worden wäre.

Die Mutter verweist darauf, dass es schwer möglich sei, Kindergartenkinder innerhalb der Familie zu isolieren, um den Vorgaben für die Quarantäne zu entsprechen. „Das kann man mit Kleinkindern nicht machen.“ Ihre Familie habe deshalb beschlossen, sich komplett in den nächsten fünf Tagen abzuschotten, so gut es gehe.

Von Andreas Kannegießer