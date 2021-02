Barsinghausen

Die älteren Menschen in Barsinghausen haben offenbar großen Informationsbedarf rund um das Thema Corona-Impfungen. Das Beratungs- und Unterstützungsangebot des Barsinghäuser Seniorenrates in Kooperation mit der Stadtverwaltung wird rege genutzt. In den vergangenen Tagen seien weit mehr als 350 Anrufe und etwa 20 E-Mails bei Gisela Maas, Horst Petersmann und Friedrich Prasse vom Seniorenrat eingegangen, berichtet die Stadtverwaltung.

Seit gut einer Woche stehen die Seniorenratsmitglieder allen Bürgern über 80 Jahre Rede und Antwort zu dem aktuellen Impfangebot. Nach den Worten von Gisela Maas ist die schlechte Erreichbarkeit der sogenannten Hotline zur Terminvereinbarung im Impfzentrum auf dem Messegelände das Hauptthema bei den Anfragen. Wie Maas weiter berichtet, stellt sich für viele Seniorinnen und Senioren auch die Frage, wie sie zu dem Impfzentrum in Laatzen kommen.

Mitunter wird Verzweiflung deutlich

Darüber hinaus drehen sich viele Gespräche und E-Mails um das Thema Fahrtkostenerstattung. Im Kern gehe es dabei oft um das Problem, dass der Hausarzt den älteren Menschen keine Transportbescheinigung ausstelle und die Betroffenen damit keinen Anspruch auf die Übernahme der Ausgaben durch die Krankenkasse haben. In solchen Fällen können die drei ehrenamtlichen Helfer auch Kontakt zum Fahrdienst der Verkehrswacht der Region Hannover aufnehmen. Das ebenfalls ehrenamtliche Team der Verkehrswacht steht in Ausnahmesituationen für den Transport zum Impfzentrum auf dem Messegelände bereit.

In einigen der Telefonate und E-Mails werde jedoch auch die bisweilen sehr begrenzte Mobilität angesprochen, sagt Maas. So sei es für einige der Seniorinnen und Senioren aufgrund körperlicher oder geistiger Einschränkungen kaum oder nur unter erheblichen Mühen möglich, zum Impfzentrum in Laatzen zu kommen. Mitunter sei es für einige der Betroffenen gar nicht mehr möglich, die eigenen vier Wände zu verlassen. Horst Petersmann berichtet von der „Verzweiflung der Betroffenen“, die in einigen der Gespräche deutlich geworden sei. Manche Gespräche hätten schon „seelsorgerischen Charakter“.

Lob für Engagement des Seniorenrates

„Mein persönliches Fazit ist: Die Impfbereitschaft ist hoch“, betont Maas. Sie habe aber den Eindruck, dass die Beteiligten auf Landesebene und bei der Region es aufgrund der Komplexität der Aufgabe und der Kürze der Zeit nicht geschafft hätten, für alle Schwierigkeiten eine Lösung zu finden. Gleichwohl will das Team des Seniorenrates auch weiterhin den älteren Menschen bei ihrem Weg zur Impfung zur Seite stehen. „Wir werden versuchen, die Anrufer mit Rat und Tat und einem offenen Ohr zu unterstützen“, sagt Maas.

Das Team des Seniorenrates steht montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr allen Hilfesuchenden zur Verfügung. Erreichbar ist Gisela Maas unter Telefon (05105) 5917667, Horst Petersmann unter (05105) 84184 und Friedrich Prasse unter (0177) 9661439. Darüber hinaus können Fragen an das Trio auch über die E-Mail-Adresse seniorenrat-barsinghausen@web.de gestellt werden.

Viel Lob für das ehrenamtliche Engagement des Seniorenrates gibt es von Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof und dem Ersten Stadtrat Thomas Wolf. „Die drei Helferinnen und Helfer des Seniorenrates entlasten das Rathaus in ganz enormer Weise“, sagt Wolf. „Aber vor allem bieten sie den vielen älteren Menschen, die mit der Anmeldung im Impfzentrum nicht zurechtkommen, ein offenes Ohr.“ Schünhof ist beeindruckt von den hohen Anruferzahlen und dem E-Mail-Aufkommen und würdigt den Einsatz als „überaus vorbildlich“.

Von Andreas Kannegießer