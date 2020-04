Elfriede Bauer wurde am 15. April 1920 in Stemmen geboren und feiert somit an diesem Mittwoch ihren 100. Geburtstag – wegen der Corona-Krise allerdings zunächst im kleinen Kreis. Die geistig fitte Seniorin hat ihren Heimatort nie verlassen. Als begeisterter Fan von Hannover 96 sieht sie sich nahezu jedes Fußballspiel im Fernsehen an.