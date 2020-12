Barsinghausen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Barsinghausen steigt weiter an und liegt aktuell bei 102,9, wie das Gesundheitsamt der Region Hannover am Dienstagmittag mitgeteilt hat. Neun bestätigte Infektionen sind hinzugekommen. Gleichzeitig sind sieben Betroffene aus der Statistik herausgefallen, weil sie als genesen gelten. Als aktuell mit Covid-19 infiziert gelten in Barsinghausen 52 Personen. Am Montag waren es 50 gewesen.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich in Barsinghausen insgesamt 297 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab. Der Inzidenzwert für die Region Hannover liegt aktuell bei 122,1.

