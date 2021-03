Barsinghausen

In Barsinghausen sind binnen 24 Stunden von Donnerstag auf Freitag bei Tests keine neuen Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Zahl der akuten Fälle ist deshalb laut Mitteilung der Regionsverwaltung von 57 auf 51 gesunken, weil sechs Personen als wieder gesund gelten und aus der Statistik herausgefallen sind.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Barsinghausen von 74,3 am Donnerstag auf 51,4 am Freitag gesunken. Nur drei der 21 Regionskommunen haben zurzeit niedrigere und damit bessere Werte: Burgwedel (33,8), Pattensen (39,9) und Wennigsen (27,8). Den höchsten Inzidenzwert verzeichnet aktuell Lehrte mit 173,2. Seit Pandemiebeginn vor einem Jahr haben sich in Barsinghausen insgesamt 718 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Andreas Kannegießer