Barsinghausen

In Barsinghausen ist binnen 24 Stunden von Donnerstag auf Freitag keine einzige neue Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Entsprechend ist auch die Zahl der sogenannten akuten Fälle von 48 auf 44 gesunken, weil vier ehemals Infizierte als wieder gesund gelten und damit aus der Statistik herausgefallen sind.

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt

Auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist damit in Barsinghausen leicht gesunken – von 85,7 am Donnerstag auf 77,2 am Freitag. Der Wert ist eine rechnerische Größe, der die Zahl der Infektionen in den vergangenen sieben Tagen zwischen verschiedenen Kommunen und Regionen vergleichbar macht. Barsinghausen gehört beim Inzidenzwert weiterhin zu den im Regionsvergleich weniger stark von der Pandemie betroffenen Kommunen. Niedrigere und damit bessere Werte haben lediglich Sehnde (67,3), Springe (73,5) und Isernhagen (76,9). Den derzeit höchsten Inzidenzwert in der Region verzeichnet Seelze mit 202,0.

Von Andreas Kannegießer