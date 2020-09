Barsinghausen

Unter Corona-Leugnern kursieren intern Aufrufe, den CDU-Wahlkampf-Besuch von Gesundheitsminister Jens Spahn am kommenden Freitag in Barsinghausen zu stören. Vor allem auf dem Messengerdienst Telegram gibt es momentan zahlreiche Foren, in denen sich sogenannte Corona-Rebellen regional zusammenfinden. Spahn hat als Bundesgesundheitsminister einen der wichtigsten Posten in der Corona-Krise. Der Politiker ist am Freitagabend in der Stadt zu Gast, um für die CDU und deren Bürgermeisterkandidaten Roland Zieseniß zu werben.

Polizei und CDU sind bereits darauf eingestellt, dass sich eine Gruppe von selbst ernannten Corona-Leugnern offenbar bei der öffentlichen Diskussionsveranstaltung auf dem Rittergut in Eckerde versammeln und gegen Spahn mobil machen will. Barsinghausens Polizeichef Ludger Westermann bestätigte auf Anfrage dieser Zeitung: „Wir sind darüber informiert und lassen dies in unsere Überlegungen einfließen, wie wir eine derartige Veranstaltung und die Teilnehmenden schützen können.“ Zu den Einzelheiten will die Polizei aus taktischen Gründen keine Stellung nehmen.

Strenge Kontrollen am Eingang

Die Barsinghäuser CDU lässt sich derweil keine Angst machen. „Wie wollen solchen Leuten keinen Raum geben, die Veranstaltung findet trotzdem statt“, sagt Helena Tölcke, die für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Bürgermeisterwahlkampf für Roland Zieseniß zuständig ist. Wegen der Sicherheitsvorkehrungen steht die CDU im Austausch mit der Polizei. Es würden sehr viele Beamte am Freitag vor Ort sein, so Tölcke. Darunter sind auch Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Schon seit Tagen ist die Veranstaltung mit Gesundheitsminister Spahn ausgebucht. Fast 100 Personen werden teilnehmen. „Wer nicht auf der Liste steht, kommt nicht hinein“, sagt Tölcke und kündigt rigorose Kontrollen am Eingang an. Auch Rucksäcke, Sporttaschen oder Ähnliches müssen bei der Veranstaltung draußen bleiben. Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen in Niedersachsen war eine Anmeldung mit Name, Adresse und Telefonnummer notwendig. Bei der Veranstaltung müssen die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Veranstaltung findet drinnen statt

Die Veranstaltung wird auf jeden Fall drinnen im Saal stattfinden, und nicht – wie bei schönem Wetter anfangs angedacht – im Freien. Der CDU-Stadtverband war regelrecht überrannt worden mit Anmeldungen. „Wir hätten deutlich mehr Besucher haben können, haben uns aber dagegen entschieden“, sagt Tölcke – wegen der Corona-Vorschriften, aber auch aus Sicherheitsgründen. Der CDU-Sprecherin ist es wichtig zu betonen, dass jeder durchaus das Recht habe, zu demonstrieren – aber friedlich und ohne Randale.

Seit mehreren Tagen wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei öffentlichen Auftritten wegen seiner Corona-Politik angefeindet. Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen vor gut einer Woche: Spahn wurde beim Verlassen eines Gemeindehauses von zwei Dutzend pfeifenden und brüllenden Menschen empfangen. Spahn suchte das Gespräch, wurde von der Menge jedoch auf das Übelste beschimpft. Auch bei einem Wahlkampfauftritt in Wuppertal hatten Corona-Leugner lautstark gegen Spahn demonstriert.

Von Jennifer Krebs