Barsinghausen

Besondere Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien, die vom Lockdown besonders betroffen sind, hat die Barsinghäuser Stadtverwaltung vorbereitet. Das Kinderbetreuungsamt bietet Freizeittipps an, die auf der städtischen Homepage veröffentlicht werden. Zudem organisiert die Stadtjugendpflege für Jungen und Mädchen im sogenannten Homeschooling einen Druckservice – zum Beispiel für Aufgabenblätter.

Die Idee für die Freizeittipps im Onlineformat hatte die Verwaltung bereits beim ersten Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres entwickelt – und war damit auf große Resonanz gestoßen. Nun soll es erneut regelmäßige Tipps für Eltern und deren Nachwuchs geben, wie Antje Baumgarten vom Kinderbetreuungsamt ankündigt. In den kommenden Wochen würden unter dem Motto „Abenteuer, Spiel und Spaß“ neue Ideen für kleine Experimente, Spiele und Bastelanleitungen vorgestellt. „Wir hoffen, damit die Zeit des Lockdowns ein bisschen schöner für die Familien machen zu können“, sagt Baumgarten. Die erste Idee zur Freizeitgestaltung ist seit Donnerstag auf der Homepage der Stadt zu finden.

Anzeige

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tipps sind überaus beliebt

Die Freizeittipps werden vom Personal der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen entwickelt. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen großen Ideenschatz und eine Menge Erfahrung, die sie in die Anleitungen einfließen lassen“, betont Baumgarten. Das sei wohl auch einer der Gründe für die große Beliebtheit des Angebots. Im vergangenen Jahr hatte sich die Rubrik zu einem der gefragtesten Bereiche auf der städtischen Homepage entwickelt. „Obwohl wir erst am 31. März 2020 mit dem Projekt gestartet sind, haben wir fast 6200 Aufrufe gezählt“, berichtet Stadtsprecher Benjamin Schrader. In diesem Jahr seien noch weitere knapp 700 Klicks hinzugekommen. Sowohl im vergangenen Jahr als auch 2021 seien die Freizeittipps damit unter den 20 beliebtesten Rubriken auf der Stadthomepage unter barsinghausen.de, sagt Schrader.

Mit kleinen Bastelideen versorgt das Barsinghäuser Kinderbetreuungsamt Familien im Internet. Quelle: Stadt Barsinghausen

Ein weiterer Grund für die große Nachfrage ist nach Einschätzung Baumgartens in der Belastung zu sehen, die der Lockdown für Familien mit Kindern bedeutet. „Die Mädchen und Jungen haben in diesem Alter einen großen Bedarf an altersgerechten Angeboten.“ Für die Mütter und Väter seien die Freizeittipps in dieser Hinsicht eine große Bereicherung. Mit dem Homeoffice komme für viele Eltern eine weitere Belastung hinzu. „Alle Interessen unter einen Hut zu bekommen ist oft nicht leicht. Wir wollen mit diesem Angebot zumindest ein bisschen Entlastung schaffen“, betont die Mitarbeiterin des Kinderbetreuungsamtes.

Stadtjugendpflege liefert ausgedruckte Aufgaben

Auch den Schülern im Homeschooling verlangen die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung aus Sicht der Verwaltung zurzeit einiges ab. Wie die Stadtjugendpflege erläutert, müssen Jungen und Mädchen einerseits digitale Infrastruktur vorhalten. Außerdem müssen per Datei übermittelte Aufgaben zum Teil auch in ausgedruckter Form bearbeitet oder in der Schule abgegeben werden. Dies setzt aber voraus, dass eine Druckgelegenheit zu Hause verfügbar ist. „Die Anschaffung eines Druckers, der Patronen und des Papiers sind jedoch nicht für alle Familien finanziell möglich“, sagt Stadtjugendpfleger Björn Wende. Deshalb bietet die Jugendpflege ab sofort einen Druck- und Lieferservice für bedürftige Schülerinnen und Schüler im Homeschooling an, die über keine Druckmöglichkeit im eigenen Haushalt oder bei Freunden verfügen.

Wer die Unterstützung in Anspruch nehmen möchte, kann seine Aufgaben im PDF-Format mit dem Betreff „Homeschooling“ per E-Mail an die Adresse juba@stadt-barsinghausen.de senden. Das Team der Jugendpflege druckt die Aufgaben dann aus und bringt sie sogar zu Hause vorbei. Wichtig für die korrekte Lieferung sei deshalb die Angabe des vollständigen Namens und der Anschrift, betont die Jugendpflege. „Mit diesem Angebot hoffen wir, die bereits stark belasteten und bedürftigen Familien ein wenig zu entlasten und die Erledigung von Schulaufgaben zu erleichtern“, betont Jugendpfleger Wende.

Von Andreas Kannegießer