Barsinghausen

Neustart für die Kinderbetreuung unter freiem Himmel im Waldkindergarten Deisterwiesel: Nach der Corona-Zwangspause durften jetzt zunächst die künftigen Schulkinder ihre Rucksäcke wieder packen. Für die Jungen und Mädchen gelten besondere Hygieneregeln, Händewaschen ist unerlässlich.

Wandern zum Nordmannsturm

In den ersten Tagen nutzten die Deisterwiesel-Kinder, die nach den Sommerferien in die Grundschule wechseln, die gemeinsame Zeit für eine Wanderung zum Nordmannsturm. Am Ziel duften sie die Umgebung erkunden und den Turm besteigen. „Ein wunderschöner Ausblick belohnte alle, bei herrlichem Sonnenschein und guter Sicht“, berichtet Erzieherin Andrea Fiedler. Der Rückweg führte vom Nordmannsturm bis zum Parkplatz am Nienstedter Pass. Dort warteten die Eltern, um mit den Kindern wieder nach Hause zu fahren.

Erzieherinnen halten Kontakt

„Nun freuen wir uns darauf, schon bald auch die anderen Deisterwiesel wieder im Wald begrüßen zu dürfen“, sagt Fiedler. Während der Corona-Pause versuchten die Erzieherinnen aus dem Waldkindergarten, immer etwas Kontakt zu den Kindern zu halten. „Bei Videokonferenzen gab es ein paar lustige und spannende Zusammentreffen mit Geschichten und Liedern, immer mal wieder kleine Nachrichten mit Bastel- oder Spielideen sowie einige spannende Videos“, berichtet Fiedler. Zu den Spielaktionen gehörten zwei Schatzsuchen im Wald. Die Erzieherinnen versteckten selbst bemalte Steine am Wegesrand oder Teile einer afrikanischen Geschichte im Bullerbachta – die Kinder durften dann in den folgenden Tagen mit ihren Familien die Verstecke aufspüren. „Wir hoffen nun, bald wieder voll durchzustarten und für unsere angehenden Schulkinder noch einige schöne Wochen im sommerlichen Deister gestalten zu können.“

Noch freie Plätze

Für das neue Kindergartenjahr 2020/2021 gibt es noch freie Plätze bei den Deisterwieseln. Interessenten erhalten Auskunft unter der Telefon (05105) 6089820 sowie unter www.waldkindergarten-barsinghausen.de.

Von Frank Hermann