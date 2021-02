Barsinghausen

Starker Zuspruch für die öffentlichen Corona-Schnelltests des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB): In der ersten Woche haben sich nach Angaben von ASB-Mitarbeiterin Martina Schiliro bereits mehr als 50 Personen auf das Coronavirus testen lassen. Für die nächste Woche liegen den Samaritern schon jetzt noch mehr Anmeldungen vor. „Die Nachfrage nimmt weiter zu“, sagt Schiliro.

Ergebnis nach wenigen Minuten

Erst vor wenigen Tagen hat der Kreisverband Hannover-Land/Schaumburg mit den Schnelltests im ASB-Bahnhof begonnen. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 15 Uhr können sich Interessierte nach Anmeldung einen Abstrich im Rachen entnehmen und auf das Coronavirus untersuchen lassen. Innerhalb von 15 bis 20 Minuten liegt dann das Testergebnis vor.

„Bislang hatten wir einen positiven Corona-Fall. Den haben wir umgehend an das Gesundheitsamt gemeldet“, erläutert Schiliro. Dieses Vorgehen gelte grundsätzlich für alle positiven Testergebnisse.

Im ASB-Bahnhof bieten die Samariter montags, mittwochs und freitags Corona-Schnelltests an. Quelle: Frank Hermann

Ein Schnelltest gebe Auskunft über eine mögliche Corona-Infektion zum Zeitpunkt der Untersuchung. „Das ist immer eine Momentaufnahme. Aber vielen Leuten reicht diese Gewissheit für den Augenblick, weil sie zum Beispiel ihre Eltern im Seniorenalter nach langer Zeit wieder besuchen wollen“, sagt die ASB-Mitarbeiterin.

Zudem meldeten in den ersten Tagen immer mehr Firmen ihre Mitarbeiter für einen Schnelltest an – um Ansteckungen innerhalb der Belegschaft oder auf die Kundschaft möglichst zu vermeiden. Sogar aus Nordrhein-Westfalen seien Anfragen für Testtermine im ASB-Bahnhof gekommen. „Offenbar gibt es viel zu wenig Angebote für solche schnellen Testungen“, vermutet Schiliro.

Kurze Wege zum Schnelltest

Zu den Testpersonen am Freitag gehörte unter anderem Michael Krüger, der jüngst Kontakt zu einem positiven Corona-Fall hatte und nun wissen will, ob er sich eventuell infiziert hat. „Ich fühle mich nicht krank, aber ich will im Fall der Fälle das Virus auch nicht weiterschleppen“, betont er. Die Schnelltestmöglichkeit im ASB-Bahnhof findet er „klasse, weil es unkompliziert ist und die Leute keine weiten Wege zurücklegen müssen“.

Ähnlich äußert sich Hildegard Eitner, die am Freitag ebenfalls vom geschulten ASB-Helferteam Stefan Esteve-Rösler und Viktor Schipowalow auf das Coronavirus untersucht wurde. Deren Kollegin Parwin Deniz koordiniert in der Schalterhalle die Terminanmeldungen. Für nächste Woche hat Eitner einen Impftermin in Laatzen, vorab will die Seniorin noch einen Schnelltest absolvieren. „Damit ich die Sicherheit habe, jetzt nicht infiziert zu sein. Das gibt mir ein beruhigendes Gefühl“, erklärt sie.

Testangebot ist Erleichterung für Senioren

Das ASB-Angebot direkt vor Ort erleichtere es gerade für ältere Menschen, solche Tests in Anspruch zu nehmen. Darum fände es Eitner auch hilfreich, Impftermine für Senioren ebenfalls in der Nähe zu ermöglichen.

Der ASB-Kreisverband Hannover-Land/Schaumburg nimmt Anmeldungen für Corona-Schnelltests unter der Telefonnummer (0 51 05) 77 00 46 entgegen. Der Test kostet 33 Euro für ASB-Mitglieder und 35 Euro für alle anderen Personen.

Von Frank Hermann