Die Zahl der akuten Infektionen mit dem Coronavirus steigt in Barsinghausen zuletzt wieder deutlich an. Von Dienstag auf Mittwoch sind sechs neue Fälle im Stadtgebiet registriert worden, gleichzeitig sind lediglich drei Fälle aus der Statistik herausgefallen.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist in Barsinghausen von 65,7 am Dienstag auf 74,3 am Mittwoch gestiegen. Quelle: Kay Nietfeld/dpa