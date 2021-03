Barsinghausen

Etwa 15 Minuten dauert es, bis der Schnelltest das Ergebnis anzeigt. „Negativ – zum Glück“, sagt Ulrike Frehe-Seebach (65) erleichtert, als man ihr das Resultat in die Hand drückt. Nun könne sie mit ruhigem Gewissen ihre über 80 Jahre alte Tante zum Impfen begleiten und auch mal ihren Sohn in Braunschweig besuchen. Jeder hat das Recht, sich einmal pro Woche kostenlos mit einem Schnelltest auf das Coronavirus testen zu lassen. Diese Möglichkeit werde sie in Anspruch nehmen – „einfach, um auf Nummer sicher zu gehen“, sagte die Barsinghäuserin.

Erleichtert: Das Testergebnis von Ulrike Frehe-Seebach ist negativ. Quelle: Jennifer Krebs

Lange warten musste am Montag niemand, um den Corona-Test abgenommen zu bekommen. Die Bilanz am Abend: 172 Leute ließen sich am ersten Öffnungstag des neuen Testzentrums im Zechensaal kostenlos testen – nur etwa ein Drittel von dem, worauf sich der ASB eingestellt hatte. Bis zu 600 Testungen am Tag bekommt der ASB hin. „Wir wollten gewappnet sein“, sagte ASB-Rettungsdienstleiter Dirk Schumacher, der das Testzentrum im Zechensaal zusammen mit der Assistentin der Geschäftsführung, Bettina Richter, und ASB-Hygienechefin Martina Schiliro leitet. Dass am ersten Tag um einiges weniger zu tun gewesen ist, sei insofern gut gewesen, damit sich alles einspielen könne.

Drei Teststraßen im Zechensaal

Drei Teststraßen sind im Zechensal aufgebaut und die Waschkaue als Wartebereich hergerichtet. 14 Leute braucht der ASB für jede Sechs-Stunden-Schicht. Ob Hauswirtschaft, Verwaltung oder Pädagogik: „Mitarbeiter aus unserem ganzen Verband sind im Testzentrum im Einsatz“, sagte Schumacher. Am Wochenende unterstützen ehrenamtliche Helfer.

Andrea Wullkopf braucht das negative Testergebnis fürs Büro. Ihr Arbeitgeber habe aber auch Schnelltests für zu Hause zur Verfügung gestellt, erzählte sie. Auch ihr Mann Peter Voss ließ sich am Montag testen. Ob der Rachenabstrich unangenehm gewesen sei? „Das war gar nicht schlimm und geht so schnell“, sagte er. Ehe der Würgereiz käme, sei das Stäbchen auch schon wieder draußen. Die ASB-Leute wurden dafür vom Barsinghäuser Arzt Carsten Rädisch geschult.

Feierabend: Die Mannschaft vom ASB ist zufrieden mit dem ersten Tag. Quelle: Jennifer Krebs

Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof zeigte sich am Montagabend zufrieden: Vor zehn Tagen hätten der Erste Stadtrat Thomas Wolf und er die ersten Gespräche hinsichtlich eines Testzentrums im Zechensaal geführt. „Die schnelle Umsetzung ist eine tolle Leistung aller Beteiligten“, lobte der Bürgermeister.

Auch am Wochenende geöffnet

Das Testzentrum im Zechensaal an der Hinterkampstraße ist montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende von 8 bis 14 Uhr. Anmelden braucht man sich nicht. Wer sich kostenlos testen lassen möchte, muss seinen Personalausweis vorzeigen. 30 Minuten vor der Testung sollte nichts gegessen und getrunken werden.

Wichtig: Jeder muss warten, bis das Ergebnis vorliegt. Denn wenn der Schnelltest positiv ausfällt, muss ein genauerer PCR-Test zur Bestätigung gemacht werden. Ob das dann gleich im Testzentrum passieren kann, wird noch abgeklärt. Am Montag waren alle Tests negativ.

Von Jennifer Krebs