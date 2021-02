Barsinghausen

In Barsinghausen sind am Freitag 53 akute Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden, das sind fast doppelt so viele wie am Ende der Vorwoche (28). Der im Februar lange Zeit rückläufige Trend hat sich damit in den vergangenen Tagen deutlich umgekehrt. Nach Mitteilung der Regionsverwaltung sind in Barsinghausen von Donnerstag auf Freitag acht neue Infektionsfälle bei Tests nachgewiesen worden. Die Zahl der akuten Fälle stieg um sieben, weil zeitgleich eine Person wieder als genesen gilt und aus der Statistik herausgefallen ist.

700 Infizierte seit Pandemiebeginn

Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn vor einem Jahr genau 700 Menschen in Barsinghausen mit dem Coronavirus infiziert, davon allein 37 binnen der vergangenen sieben Tage.

Auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert klettert seit mehr als einer Woche unablässig. Am Freitag lag der Wert nach Regionsangaben bei 100,0, eine Woche zuvor lediglich bei 42,9. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner neu mit dem Virus infiziert haben. Barsinghausen liegt mit der aktuellen Inzidenz auf Rang zwölf der 21 Regionskommunen. Die höchsten Werte verzeichnen derzeit Lehrte (195,4) und Laatzen (174,7). Den niedrigsten und damit besten Wert gibt es in Wennigsen mit 20,9.

Von Andreas Kannegießer