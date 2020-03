Barsinghausen

Wegen des Coronavirus sagen Veranstalter auch in Barsinghausen Termine ab. Die HAZ-Redaktion fasst die Absagen zusammen:

Freitag, 13. März: Sportlerehrung für Jugendliche

Der Sportring Barsinghausen hat die für Freitag, 13. März, im Zechensaal geplante Ehrung für die im Jahr 2019 besonders erfolgreichen Jugendsportler abgesagt. Man wolle vermeiden, dass durch die Ansammlung zahlreicher Menschen jeden Alters eine möglicherweise nicht kontrollierbare Gefahr für die Bevölkerung in Barsinghausen ausgehe, begründet der Sportring die Absage. Ein neuer Termin für die Ehrung soll möglichst für Ende Mai oder Anfang Juni gefunden werden.

Sonnabend, 14. März: Sportlerehrung für Erwachsene

Auch die für Sonnabend, 14. März, angekündigte festliche Sportlerehrung für Erwachsene mit der Proklamation der Sportler und der Mannschaft des Jahres ist abgesagt und soll voraussichtlich im Frühjahr nachgeholt werden.

Sonnabend, 14. März: Galavorstellung des Kinder- und Jugendcirkus Barsinghausen

Die für Sonnabend, 14. März, 19.30 Uhr, angekündigte Galavorstellung des Kinder- und Jugendcirkus Barsinghausen (KiJuCiBa) in der Aula des Schulzentrums Am Spalterhals ist von der Stadtverwaltung abgesagt worden. Die Veranstaltung soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Eintrittskarten können ab Montag, 16. März, im Rathaus II am Bahnhof, Zimmer 210, gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden.

Sonnabend, 14. März: Lady-Basar der Freiwilligen Feuerwehr Egestorf

Der von der Egestorfer Feuerwehr vorbereitete Secondhandbasar mit Angeboten für Frauen, der am Sonnabend, 14. März, von 14.30 bis 16.30 Uhr in der Fritz-Ahrberg-Halle stattfinden sollte, fällt aus. „Die Absage ist nach einer Risiko-Nutzen-Abwägung aufgrund des Coronavirus erfolgt“, teilt die Feuerwehr mit.

Sonnabend, 14. März: Kreativ&Schön-Markt im Gemeindehaus der Petrusgemeinde

Die Petrusgemeinde hat die für Sonnabend, 14. März, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr in ihren Räumen an der Hans-Böckler-Straße geplante Frühlingsausstellung unter dem Mott „Kreativ und Schön“ mit zahlreichen Hobbykünstlern abgesagt. Die Absage sei in Absprache mit dem Kirchenvorstand beschlossen worden, teilt Pastorin Kristin Köhler mit. Die Absage solle kein Signal der Panik sein, sondern vielmehr „eine koordinierte Vorsichtsmaßnahme, die dabei helfen kann, die Infektionskette zu unterbrechen“.

Sonnabend, 14. März: Konzert der Band „Souls in motion“ im ASB-Bahnhof Barsinghausen

Der Vorstand des Vereins zur Förderung von Kultur und Veranstaltungen im ASB-Bahnhof Barsinghausen hat die Frühjahrs-Konzertreihe im ASB-Bahnhof vorzeitig beendet. Abgesagt ist das für Sonnabend, 14. März, 20.15 Uhr, vorgesehene Konzert der Barsinghäuser Band „Souls in motion“.

Sonntag, 15. März: Galavorstellung des Kinder- und Jugendcirkus Barsinghausen

Die für Sonntag, 15. März, 14.30 Uhr, angekündigte Galavorstellung des Kinder- und Jugendcirkus Barsinghausen (KiJuCiBa) in der Aula des Schulzentrums Am Spalterhals ist von der Stadtverwaltung abgesagt worden. Die Veranstaltung soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Eintrittskarten können ab Montag, 16. März, im Rathaus II am Bahnhof, Zimmer 210, gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden.

Sonnabend, 21. März: Secondhandbasar in der Barsinghäuser Petrusgemeinde

Der Secondhandbasar „Alles rund um’s Kind“, der am Sonnabend, 21. März, in den Räumen der Petrusgemeinde stattfinden sollte, ist abgesagt. Bei der Veranstaltung sei ein hoher Querschnitt der Bevölkerung zu erwarten, Kinder träfen auf ältere Menschen – „das Risiko einer Infektion ist gegeben“, begründet die Petrusgemeinde ihre Absage.

Von Andreas Kannegießer