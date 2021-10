Winninghausen

Ein Ortsteil, dessen Einwohner etwas auf sich halten, hat auch einen ordentlichen Bücherschrank. Und da Winninghausen über eine überaus aktive Dorfgemeinschaft verfügt, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch dort ein entsprechendes Mobiliar den öffentlichen Raum ziert.

„Bücherregal“ ist als Schriftzug in ein hölzernes Schild eingebrannt, das am Kopf des guten Stücks angebracht ist und bei einem genaueren Blick irgendwie an die bekannten Wanderschilder im Deister erinnert. „Kein Wunder, das Schild und das Bücherregal haben die Mitarbeiter der BBI gebaut – genau wie die Schilder im Wald“, erklärt Bürgermeister Henning Schünhof (SPD), seines Zeichens waschechter Winninghäuser und Mitglied im Dorfgemeinschaftsverein Winninghausen (DGV).

DGV spendet an den Rat

Das Projekt Bücherregal habe bereits vor Jahren auf der Agenda des Vereins gestanden, erklärt Andreas Goltermann. „Doch es gab einige bürokratische Probleme mit der Verkehrssicherungspflicht, weil das Regal hier an der August-Stege-Straße auf einem Grundstück der Stadt steht.“ Der Vorsitzende des Vereins muss schmunzeln, als er berichtet, dass diese Probleme unter dem neuen Bürgermeister dann aber gelöst werden konnten. „Die Leute können sich nun auf der Bank niederlassen und erst mal ins Buch reinlesen, um zu schauen, ob es das Richtige für sie ist“, erklärt er.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mittlerweile hat sich ein sechsköpfiges Bücherregalteam innerhalb des DGV gebildet. Die Mitglieder halten das Regal, für das noch eine mit Solarstrom betriebene Lampe zur Beleuchtung im Inneren angedacht ist, in Schuss. Demnächst werden noch zwei Rahmen an die Außenwände angebracht – Platz für den Anschlag von Neuigkeiten im Ort.

Bücherregalteam ist per E-Mail erreichbar

Der Bürgermeister freut sich, dass das Projekt in seinem Wohnort umgesetzt wurde. Jetzt könne er endlich seine Krimis sinnvoll unterbringen. „Außerdem zeigt die erfolgreiche Umsetzung des Projekts, dass der Dorfgemeinschaftsverein eine wichtige soziale Funktion im Ort übernimmt“, sagt Schünhof.

Das Bücherregalteam hat sogar eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Per E-Mail an buecherregal@winninghausen.net können Interessierte das Team kontaktieren, Hinweise geben oder Fragen stellen. „Auch diejenigen, die größere Mengen an Büchern abzugeben haben, sollten sich per E-Mail melden“, betont Goltermann. Alle anderen könnten einfach vorbeischauen, Lektüre hineinstellen und Bücher mitnehmen.

Von Mirko Haendel