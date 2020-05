Barsinghausen

Nach der Corona-Zwangspause geht in den beiden Shops des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in der Barsinghäuser Innenstadt der Verkauf günstiger Kleidungsstücke sowie Sportartikel, Spiel- und Haushaltswaren aus zweiter Hand weiter. Bereits seit Ende April hat das Ladengeschäft an der Osterstraße wieder regelmäßig für Kunden geöffnet. Nun hat am Mittwoch auch der Shop im Kellergeschoss des Rathauses II am Deisterplatz seinen Betrieb wieder aufgenommen – unter Beachtung eines detaillierten Hygieneplans zum Schutz vor Corona-Infektionen.

„Alle sind froh, dass es endlich wieder losgeht. Das gilt für unsere Helfer im Shop ebenso wie für die Kunden“, sagt Waltraud Schmidt vom Leitungsteam der sozialen Einrichtung unter dem organisatorischen Dach des DRK-Ortsvereins Barsinghausen. Seit dem 13. März waren die Verkaufsstellen wegen der Corona-Krise geschlossen. „Als wir am Mittwoch den Keller im Rathaus II wieder geöffnet haben, standen die ersten Leute schon vor der Tür“, berichtet Schmidt.

Anzeige

Im Kellergeschoss des Rathauses II am Deisterplatz ist der DRK-Shop untergebracht. Quelle: Frank Hermann

Weitere HAZ+ Artikel

In den DRK-Shops gelten, wie in allen Geschäften, die Abstandsregeln und eine Maskenpflicht. Kunden müssen ihre Hände desinfizieren und mit einem Einkaufswagen über die Gänge fahren. Darüber hinaus gibt es Sonderregeln für beide Standorte: So werden am Deisterplatz alle 30 Minuten maximal vier Kunden in die Verkaufsräume gelassen. An der Osterstraße dürfen sich bis zu drei Kunden gleichzeitig für jeweils höchtens 20 Minuten im Geschäft aufhalten.

„Alle anderen Personen müssen zunächst draußen vor der Tür warten und dabei natürlich ebenfalls den Abstand einhalten. Aber das klappt problemlos, die Leute halten sich an die Regeln“, erläutert Kerstin Wesele, die ebenfalls zum Leitungsteam gehört.

In den Nebenräumen des DRK-Shops am Deisterplatz sortiert Margrit Döpke die Kleiderspenden. Quelle: Frank Hermann

Jeden Monat rund 400 Kunden

Jeden Monat kommen rund 400 Kunden in die DRK-Shops, um dort einzukaufen. Bei den Artikeln aus zweiter oder dritter Hand handelt es sich um Spenden. Vom Verkaufserlös finanziert der DRK-Ortsverein Barsinghausen eigene soziale Projekte unter dem Motto „Kaufen und helfen“.

Darüber hinaus dienen die DRK-Shops laut Schmidt und Wesele für viele Menschen als Begegnungsstätte. „Viele Stammkunden kommen jeden Tag hierher, um andere Leute zu treffen und miteinander ins Gespräch zu kommen. So haben sich unsere Shops auch zu einer sozialen Kontaktstelle entwickelt“, betont Schmidt.

Besuche geben Struktur im Alltag

Häufig seien es ältere Menschen, die täglich in die DRK-Räume an der Osterstraße oder am Deisterplatz kämen. Es seien aber auch immer mehr jüngere Menschen dabei. „Gerade in der Corona-Krise nehmen solche regelmäßigen Besuche zu, weil der Alltag auf diese Weise eine Struktur erhält“, erläutert Wesele.

Im Kellergeschoss des Rathauses II am Deisterplatz ist der DRK-Shop untergebracht. Quelle: Frank Hermann

Zu den Folgen von Corona gehöre auch, dass immer mehr Menschen mit weniger Geld auskommen müssten. „Da bietet sich der günstige Einkauf gut erhaltener und modischer Kleidung in unseren Shops an. Jeder Kunde ist willkommen, da gibt es keine Einschränkungen“, sagt die Leiterin.

Weitere Helfer sind willkommen

Derzeit engagieren sich rund 20 Ehrenamtliche im DRK-Helferkreis. Hinzu kommen eine 450-Euro-Kraft sowie eine Fördermaßnahme des Jobcenters. Weitere Unterstützer im Ehrenamt seien jederzeit willkommen, sagen Schmidt und Wesele.

Die beiden DRK-Shops am Deisterplatz und an der Osterstraße 14 öffnen montags bis freitags jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr. Auskünfte gibt es unter der Telefonnummer (05105) 65 85 913 sowie nach einer E-Mail an drk-shop@drk-barsinghausen.de .

CORONABOX

Lesen Sie auch

Von Frank Hermann