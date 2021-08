Barsinghausen

Der DRK-Ortsverein Barsinghausen bietet für alle Barsinghäuserinnen und Barsinghäuser ab dem Alter von zwölf Jahren die Möglichkeit zur Covid-Schutzimpfung (Erst- wie auch Zweitimpfung) an. Risikopatienten können auch die dritte notwendige Impfung bekommen.

Das Impfteam führt die Schutzimpfungen mit dem Vakzin von Biontech an den Dienstagen, 14. September und 5. Oktober, jeweils von 15 bis 20 Uhr im Zechensaal, Hinterkampstraße 6, durch.

Interessenten können ihren Termin online über das Portal des DRK, impfung.drk-barsinghausen.de, buchen. Mit der Terminbuchung erhält jede Person alle notwendigen Dokumente per E-Mail, die vollständig ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit einem Ausweisdokument, der Krankenversichertenkarte und – falls vorhanden – dem Impfpass zum Impftermin mitgebracht werden müssen.

Kinder ab zwölf Jahre können ebenfalls in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person geimpft werden. Es werden nur Erst- und Zweitimpfungen mit dem Impfstoff Biontech durchgeführt, eine Kreuzimpfung ist nur mit Astra-Zeneca möglich.

Zur Vorbereitung der Schutzimpfung findet bereits am Vorabend des Impftermins eine interaktive Video- oder Telefonkonferenz statt, bei der die Interessenten den Impfärzten per Chatfunktion oder telefonisch Ihre Fragen stellen können. Sie benötigen für die Teilnahme nicht zwingend ein mobiles Endgerät. Ein einfaches Telefon genügt. Den Link und die Telefonnummer zur Einwahl in das Aufklärungsgespräch bekommen die Interessenten ebenfalls mit der Anmeldebestätigung per E-Mail.

Von Mirko Haendel