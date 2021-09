Barsinghausen

Der DRK-Ortsverein Barsinghausen bietet Impfungen gegen das Coronavirus an – und das an zwei Terminen. Alle interessierten Personen ab zwölf Jahre können sich mit einem kleinen Piks schützen lassen am Dienstag, 14. September, oder am Dienstag, 5. Oktober. Die Impfungen erfolgen an beiden Terminen von 15 bis 20 Uhr im Zechensaal, Hinterkampstraße 6.

Möglich sind Erst- oder Zweitimpfungen – aber auch Drittimpfungen bei Risikopatienten. Zur Verfügung steht das Vakzin von Biontech. Da für diesen Impfstoff die Einhaltung einer aufwendigen Kühlkette erforderlich ist, bittet das DRK um den Ortsvereinsvorsitzenden Patrick Ploberger zwingend um Anmeldungen zur besseren Planung. Interessierte können sich ihren Termin online über das Portal impfung.drk-barsinghausen.de oder telefonisch unter der Nummer (05105) 779 28 68 buchen. „Spontan geht es leider nicht“, sagt Ploberger und verdeutlicht den Unterschied zu anderen Angeboten zuletzt, als sich ein Impfbus von der Region Hannover auf öffentlichen Plätzen befand und spontan Entschlossene das Vakzin von Johnson & Johnson erhalten haben.

Mit der Terminbuchung erhält jede Person alle notwendigen Dokumente per E-Mail, die vollständig ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit einem Ausweisdokument, der Krankenversichertenkarte und – falls vorhanden – dem Impfpass zum Impftermin mitgebracht werden müssen. Kinder ab zwölf Jahre, für die es die Empfehlung der Ständigen Impfkommission für das Biontech-Vakzin gibt, können in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person geimpft werden.

Ebenfalls wichtig zu wissen: Kreuzimpfungen sind möglich. Dazu müsste der Impfling aber bei einer vorherigen Impfung einen Vektorimpfstoff, etwa von Astrazeneca oder Johnson & Johnson, erhalten haben, weil im Zechensaal nur Biontech geimpft wird. Ploberger hofft, dass viele Menschen die Impfaktion und damit die geringen Hürden dafür nutzen. „Das ist so einfach wie Bratwurstessen.“

Von Stephan Hartung