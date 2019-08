Barsinghausen

Passend zum Schulstart in Niedersachsen hat das DRK-Integrationsprojekt „Gemeinsam für Barsinghausen“ in Kooperation mit dem Migranten Eltern Netzwerk Niedersachsen einen rund dreistündigen Informationsnachmittag zu Schulthemen angeboten. Dabei hielt Abdul Rahman Ghazi einen Vortrag in arabischer Sprache und ermöglichte es den Eltern, die Deutsch nicht als Muttersprache beherrschen, alle Fragen in ihrer Sprache zu stellen.

Erklären ließen sich die Väter und Mütter künftiger Grundschulkinder unter anderem, was ein Einschulungsgottesdienst ist und was denn eigentlich in eine Zuckertüte oder in eine Frühstücksdose gehört. „Außerdem wurden Fragen zu weiterführenden Schulen oder zu den Möglichkeiten eines Wechsels zwischen den unterschiedlichen Schulformen gestellt“, sagt DRK-Sprecher Maik Eckardt.

Das DRK-Projekt „Gemeinsam für Barsinghausen“ und das Migranten Eltern Netzwerk Niedersachsen wollen ihre Zusammenarbeit mit weiteren Vorträgen und Diskussionsrunden fortsetzen, „um Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken“, kündigte Eckardt an.

Von Frank Hermann