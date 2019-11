Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen lädt in Kooperation mit den DRK-Ortsvereinen und finanzieller Unterstützung der Stadtsparkasse wieder in den Ortsteilen der Deisterstadt zu stimmungsvollen Weihnachtsfeiern für Senioren ab 65 Jahren ein. Ausnahme: Für die Senioren aus den Bördedörfern gibt es in diesem Advent keine eigene Feier. Stattdessen bittet der Kreisverband des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) alle älteren Bürger aus Bantorf, Hohenbostel, Wichtringhausen und Winninghausen zur großen Seniorenweihnachtsfeier am Sonnabend, 30. November, ab 15 Uhr im Zechensaal.

Bus für die Bördedörfer

Für die An- und Abreise hat der ASB einen Bus gechartert. Anmelden für die ASB-Feier und den Bus können sich die Senioren aus den Bördedörfern bis zum 20. November unter der Telefonnummer (05105) 77000. Diese Anmeldefrist gilt auch für die Senioren aus Alt-Barsinghausen im Alter ab 72 Jahren, die an der großen Weihnachtsfeier im Zechensaal teilnehmen wollen. Für diese Besucher bieten der ASB ebenfalls einen Fahrdienst mit mehreren Haltestationen in der Kernstadt an.

Die erste Seniorenfeier in den Ortsteilen beginnt am Sonntag, 1. Dezember, um 15 Uhr in Landringhausen. Anmeldungen für die Feier im Gasthaus Riechers nimmt Sigrid Kauke bis zum 20. November unter der Telefonnummer (05035) 652 entgegen.

Das DRK Kirchdorf richtet die Seniorenweihnachtsfeier am Freitag, 6. Dezember, ab 15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Arche aus. Anmeldungen sind bis zum 23. November bei Helga Bast unter Telefon (05105) 82132 möglich.

Drei Feiern am 7. Dezember

Drei DRK-Weihnachtsfeiern stehen am Sonnabend, 7. Dezember, auf dem Programm: In Egestorf im Gasthaus Reinecke, in Großgoltern in der Albert-Schweitzer-Schule sowie in Groß Munzel in der Schulturnhalle. Die Feiern beginnen jeweils um 15 Uhr. Anmeldungen nehmen die DRK-Ortsvereine bis zum 24. November entgegen. Für Egestorf bei Jesslyn Dreier unter Telefon (05105) 5826099 und bei Ingrid Pohl unter (05105) 8633, für Goltern bei Gitta Gäfke unter (05105) 62023 sowie für Groß Munzel bei der Bäckerei Höner, Osterende 18, Telefon (05035) 535.

Die Seniorenfeier des DRK Langreder beginnt am Sonntag, 8. Dezember, um 15 Uhr im Sportheim an der Halben Straße. Bettina Schneider nimmt Anmeldungen bis zum 24. November unter der Telefonnummer (05105) 5959273 entgegen.

Von Frank Hermann