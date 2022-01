Barsinghausen

Spielend leicht lernen – so heißt ein soziales Projekt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zur Sprachförderung von Kindern aus Familien unterschiedlicher Herkunft in Barsinghausen. Migrationsberaterin Brigitte Kessner leitete die beiden Gruppen mit bis zu zwölf Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren, die seit August regelmäßig mit ihren Müttern im Stadtteiltreff an der Goethestraße zusammenkamen. Zum Abschluss des Projektes stellt Kessner fest: Eltern und Kinder haben einen großen Bedarf an sozialem Austausch und Kommunikation.

Gefördert von der Region

Das Angebot wurde gefördert von den Frühen Hilfen der Region Hannover. Frühe Hilfen sollen laut Kessner frühe Chancen sein, um Kindern einen möglichst guten Start in ihr Leben zu ermöglichen. Für die Jungen und Mädchen aus den DRK-Gruppen, deren Familien aus unterschiedlichen Ländern kommen und verschiedene Sprachen sprechen, seien der gegenseitige Kontakt und gute deutsche Sprachkenntnisse von großer Bedeutung.

„Die Kinder brauchen die Möglichkeit, im täglichen Umgang mit anderen Kindern oder auch Erwachsenen die deutsche Sprache lernen zu können“, erläutert die Migrationsberaterin. Insbesondere die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise seien hier ein zusätzliches Erschwernis. In den wöchentlichen Gruppentreffen des DRK-Projektes sei es darum gegangen, spielend leicht gemeinsam mit anderen Kindern die deutschen Sprachkenntnisse zu verbessern.

Nur wenige sprechen Deutsch

Nach Einschätzung von Kessner sind die sprachlichen Kompetenzen sehr unterschiedlich entwickelt. Nur wenige Jungen und Mädchen können sich sicher auf Deutsch artikulieren. Ein Übergang in die Grundschule sei für viele der demnächst schulpflichtigen Sechsjährigen voraussichtlich nicht möglich.

Zudem sei bei einigen Kindern eine Angst vor fremden Kindern oder anderen Personen zu beobachten gewesen. Sie verbrachten die erste Zeit zumeist weinend neben ihrer Mutter. Grundsätzlich erkannte Kessner sowohl bei den Eltern als auch bei den Kindern einen großen Bedarf an Austausch, Spiel und Anregungen.

Beim gemeinsamen Spielen lernen sich die Kinder besser kennen. Quelle: Privat

Daran habe sich dann auch das Projektangebot orientiert – mit dem gemeinsamen Frühstücken und Spielaktionen, von Malen und Basteln bis zu Tanzen und Singen. „Außerdem haben wir gezielte sprachliche Angebote mit Buchbetrachtungen und ähnlichem Material unterbreitet“, sagt Kessner. Unterstützung erhielt das DRK dabei von der Stadtbücherei und vom Bücherhaus am Thie mit Bilderbuchspenden.

Anregungen für die Eltern

Den Eltern gab Kessner nach Abschluss des mehrmonatigen Projektes gezielte Anregungen zu gesunder Ernährung, zum Medienkonsum sowie zur Sprach- und Motorikförderung mit auf den Weg. Zudem ermunterte sie die Familien, die Angebote der Stadtbücherei sowie der Sportvereine und der Musikschule zu nutzen.

„Die Familien haben ein großes Bedürfnis, ihre Kinder zu unterstützen. Sie alle wünschen sich, dass ihre Kinder in der Schule erfolgreich sein werden“, betonte die Expertin von den sozialen DRK-Diensten.

Von Frank Hermann