Barsinghausen

Daniela Möhlenbrock leitet künftig in einem Zweierteam mit Nicolette Stoffels die gemeinnützige Labora-Gesellschaft für Arbeit und berufliche Bildung mit Sitz in Peine. Trotz ihres Wechsels in die Geschäftsführung des soziales Dienstleisters mit rund 170 Mitarbeitern will Möhlenbrock die Betriebsleitung für die Labora-Jugendwerkstatt in Barsinghausen beibehalten – um den direkten Kontakt zu den Menschen und der Arbeit vor Ort nicht abreißen zu lassen.

Gemeinsam mit der kaufmännischen Leiterin Nicolette Stoffels bewarb sich Möhlenbrock um die Nachfolge des scheidenden Labora-Geschäftsführers Axel Bruder. Die vier Gesellschafter stimmten dieser personellen Neubesetzung zu. Zu den Gesellschaftern gehören das Bischöfliche Generalvikariat Hildesheim, die katholische Kirchengemeinde Peine, der Kolping Diözesanverband Hildesheim sowie die katholische Arbeitnehmerbewegung.

Verantwortung übernehmen

An der neuen Aufgabe im Zweierteam mit Stoffels, die zuletzt bereits als Prokuristin und stellvertretende Geschäftsführerin in Peine tätig war, reizen Möhlenbrock vor allem die strategische Weiterentwicklung und der Blick auf mögliche neue Tätigkeitsfelder für die gemeinnützige Gesellschaft. „Wir haben auch Respekt vor der Aufgabe. Und wir tragen ein hohes Maß an Verantwortung für die Mitarbeiter, für die Teilnehmer beruflicher Qualifizierungen und für die Kunden. Aber diese Verantwortung wollen Nicolette Stoffels und ich auch übernehmen“, erläutert Möhlenbrock.

Labora hat sich etabliert

Seit mehr als fünf Jahren leitet sie den Labora-Betrieb an der Hannoverschen Straße in Barsinghausen. Diese Aufgabe will sie auch als neue Geschäftsführerin nicht aufgeben: „Aus Barsinghausen wegzugehen, das hätte ich mir nicht vorstellen können.“ Nach einer schwierigen Startphase habe es Labora als damals neue Trägergesellschaft für die Jugendwerkstatt an der Hannoverschen Straße geschafft, sich in der Deisterstadt zu etablieren. Labora sei mittlerweile ein fester Bestandteil in der Stadtgesellschaft – diese Rolle wolle sie auch künftig als Betriebsleiterin weiterhin mit ausfüllen.

Als Ergänzung für diese Leitungsposition habe die gemeinnützige Gesellschaft eine halbe Personalstelle für einen Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin ausgeschrieben. Denn Möhlenbrock wird mit Beginn ihrer Geschäftsführung am 1. Mai mit einem reduzierten Stundenkontingent in Barsinghausen tätig sein.

Von Frank Hermann