Barsinghausen

Unter schwierigen Bedingungen bereiten sich die Ensembles der Deister-Freilichtbühne auf die Spielzeit 2021 vor – in der Hoffnung, trotz Einschränkungen in der Corona-Krise vor Publikum auftreten zu dürfen. Weil die Bestimmungen für einen Infektionsschutz derzeit keine Proben mit mehreren Personen in Präsenz erlauben, beschränken sich die Darsteller derzeit auf digitale Sprech- und Leseübungen in Videokonferenzen.

„Wir können nur abwarten“

Konkrete Planungen für einen Saisonstart gibt es momentan nicht. „Wir können immer nur die nächsten Corona-Beschlüsse abwarten und auf Lockerungen hoffen, die uns eine Rückkehr auf die Bühne erlauben“, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Malte Großestrangmann. Derzeit gelte auch für die Aktiven, dass sich die Mitglieder eines Haushaltes maximal mit einer weiteren Person treffen dürfen. „Das sind dann bei uns meistens der Regisseur und ein Schauspieler, die sich auf Abstand treffen dürfen“, erläutert Großestrangmann.

Der Bühnenverein habe intern bereits Vorkehrungen getroffen, um einen Proben- und Spielbetrieb unter Einhaltung der Abstand- und Hygieneregeln zu ermöglichen. Dazu gehört ein verändertes Programm mit Stücken, die weniger Darsteller benötigen. „Szenen mit vielen Leuten gleichzeitig auf der Bühne vermeiden wir auf diese Weise“, betont der Vereinsvize.

Wann dürfen die Schauspieler wieder auf der Freilichtbühne stehen, wie hier beim Stück "Des Kaisers neue Kleider" in der Saison 2019? Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Gestrichen wurden daher das Familienstück „Aladin und die Wunderlampe“ sowie die Komödie „Das Leben ist ein Fest“. Stattdessen studieren die Ensembles jetzt die Stücke „Die Wawuschels mit den grünen Haaren“ sowie „Keine Leiche ohne Lily“ ein – mit jeweils weniger als zehn Personen auf der Darstellerliste, aber mit mehreren Doppelbesetzungen. Unverändert im Programm bleibt „Frau Müller muss weg“ mit lediglich acht Akteuren.

20 bis 30 Bühnenproben

Sollten sich die Hoffnungen auf einen Start in die Spielzeit 2021 erfüllen, dann hält die Bühnenvorsitzende Julia Nunez-Bartolomé die Premieren frühestens im Juli für realistisch. Jedes Stück benötige etwa 20 bis 30 Probenläufe auf der Bühne und somit eine Vorbereitungszeit von acht bis zehn Wochen. Jede Verzögerung schiebe den Zeitplan weiter hinaus und verkürze eine potenzielle Theatersaison unter freiem Himmel.

Nicht nur bei den Proben für die Ensembles, sondern auch bei der Gestaltung des Außengeländes rüstet sich der Verein für einen Saisonstart. Auch bei den Arbeitseinsätzen auf und neben der Bühne sowie im Zuschauerraum gelte das Abstandsgebot in kleinen Gruppen. Unterstützung erhält der Verein in diesem Jahr von Garten- und Landschaftsbauer Sören Herrmann, der vor wenigen Wochen die Fachfirma Ertingshausen übernommen hat.

Die Vereinsvorsitzenden Malte Großestrangmann (von links) und Julia Nunez-Bartolomé freuen sich mit Sponsor Sören Herrmann über das neu gestaltete Außengelände am Spielerheim. Quelle: Frank Hermann

„Er berät uns nicht nur beim Einsatz in der Natur, sondern hilft uns auch ganz praktisch mit seinen Maschinen und mit Arbeitsstunden“, sagt Julia Nunez-Bartolomé. So habe Herrmann den Außenbereich neben dem Spielheim komplett erneuert – und einen Gegenwert von rund 1500 Euro gesponsert. „Ich besuche mit meiner Familie jedes Jahr die Freilichtbühne und will diesen tollen Verein in dieser schwierigen Zeit unterstützen“, erläutert Herrmann seinen Einsatz.

Von Frank Hermann