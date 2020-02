Barsinghausen

Der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen hat die besondere Bedeutung des Weihnachtsdorfes am Thie für die Stadt Barsinghausen betont. „Ein Aus würden wir mehr als nur bedauern“, schreibt Unser-Barsinghausen-Vorsitzender Hendrik Mordfeld in einer Reaktion auf die drohende Auflösung des Vereins Interessengemeinschaft (IG) Weihnachtsdorf. Der Stadtmarketingverein hat zugleich erläutert, warum Unser Barsinghausen die Organisation des Weihnachtsdorfes nicht selbst übernehmen kann.

Die IG Weihnachtsdorf hatte in der vergangenen Woche angekündigt, in einer Mitgliederversammlung kurzfristig über die Vereinsauflösung abzustimmen – weil die vakanten Vorstandsämter nicht mehr besetzt werden können und das gewaltige Maß an Arbeit von dem ehrenamtlichen Helferteam kaum noch zu leisten ist. Im Vorfeld seiner Auflösungsankündigung hatte der IG Weihnachtsdorf-Vorstand die Stadtverwaltung und auch Unser Barsinghausen über die Situation informiert. Als Reaktion darauf hat Unser Barsinghausen Kontakt zu den gewerblichen Ausstellern des Weihnachtsdorfes aufgenommen, um gemeinsam nach einem Konzept zu suchen, wie sich die Veranstaltung in anderer Form vielleicht doch noch retten lassen könnte.

Weihnachtsdorf ist Alleinstellungsmerkmal

„Natürlich wissen wir um die große Bedeutung des Weihnachtsdorfes für Barsinghausen“, betont Unser-Barsinghausen-Chef Mordfeld in seiner Stellungnahme. Das Dorf strahle in der gesamten Innenstadt eine Atmosphäre von Gemütlichkeit aus und bereichere so für alle Gäste der Stadt die Adventszeit. „Außerdem ist ein Weihnachtsmarkt über solch einen langen Zeitraum ein echtes Alleinstellungsmerkmal gegenüber unseren Nachbarkommunen“, sagt Mordfeld.

Eine Fusion oder Übernahme der Interessengemeinschaft Weihnachtsdorf durch den Stadtmarketingverein und die Fortführung des bewährten und erfolgreichen Konzeptes „ist uns aber aus organisatorischen Gründen nicht möglich“, wie Mordfeld betont. „Es wäre sicher nicht aufrichtig gewesen, dies nicht auch so deutlich zu sagen.“

Berufstätige haben zu wenig Zeit

Mordfeld verweist auf den erheblichen Einsatz an ehrenamtlichen Arbeitsstunden vonseiten der überwiegend älteren IG-Weihnachtsdorf-Mitglieder. „Kein berufstätiger Mensch kann in der Vorweihnachtszeit derart viel Zeit ins Weihnachtsdorf investieren“, argumentiert der Unser-Barsinghausen-Vorsitzende. Da die eigenen Mitglieder zum weit überwiegenden Teil im Beruf stünden, „werden wir dies nicht leisten können“.

Ganz aufgegeben hat der Stadtmarketingverein die IG Weihnachtsdorf noch nicht. „Wir hoffen weiterhin darauf, dass sich engagierte Personen finden, die die IG Weihnachtsdorf weiter betreiben“, sagt Mordfeld.

