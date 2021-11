Barsinghausen

Das Corona-Testzentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) an der Siegfried-Lehmann-Straße ist ab sofort wieder von Montag bis Freitag jeweils von 6 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Mit durchschnittlich weit über 500 Tests pro Tag sind die Samariter derzeit gut ausgelastet und wollen bei Bedarf weitere Teststrecken eröffnen. Zu diesem Zweck sucht der ASB allerdings dringend Helferinnen und Helfer, die beim Testen oder in der Registrierung tätig sein wollen.

Anmeldung nicht erforderlich

Für Personen, die sich testen lassen wollen, ist keine Anmeldung erforderlich. Jedoch bittet der ASB die Testpersonen um Geduld, denn das Testergebnis liegt erst nach einer Wartezeit von rund 20 Minuten vor. Weiterhin gilt es Abstand zu halten. Wer sich kostenlos testen lassen will, muss seinen Personalausweis vorzeigen.

Mindestens 30 Minuten vor der Testung sollten die Testpersonen laut ASB nichts essen, trinken und rauchen. Zudem rufen die Samariter dazu auf, nicht auf dem Gelände des Kreisverbandes an der Siegfried-Lehmann-Straße zu parken sowie die Corona-Regeln zu beachten. Auskünfte gibt es auf der Internetseite www.asb-schnelltestzentrum.de.

Von Frank Hermann