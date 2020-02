Barsinghausen

Für das Ausbildungsnetzwerk in Barsinghausen steht fest, dass es zusätzliche Anstrengungen geben muss, damit junge Fachkräfte sich in den örtlichen Betrieben bewerben. Deshalb soll es bei der jährlichen Ausbildungsmesse im Zechensaal neue digitale Angebote wie etwa kurze Videobotschaften von Betrieben geben, in denen diese sich vorstellen. Zudem ist ein erweiterter Ideen- und Erfahrungsaustausch beim Ausbilderfrühstück mit Vertretern von Barsinghäuser Firmen, Schulen und Institutionen vorgesehen. Weitere Anregungen erhofft sich das Netzwerk von einer Unternehmensbefragung in Barsinghausen.

Neuntes Ausbilderfrühstück

Beim neunten Ausbilderfrühstück am Donnerstagmorgen in der Waschkaue stellte Yvonne Salewski, Geschäftsführerin des Vereins Pro Regio, erste Ergebnisse dieser Befragung vor. Pro Regio kooperiert mit der Stadt Barsinghausen, mit dem Förderverein Ausbildungsmesse sowie mit der Stadtsparkasse bei der Ausrichtung dieser Gesprächs- und Informationsrunden. Von zunächst 120 Firmen, die für die Umfrage angeschrieben wurden, meldeten sich etwa 50 zurück.

Bei der Auswertung wurde unter anderem deutlich: Die Ausbildungsbetriebe in der Deisterstadt bieten 48 Berufszweige an – mit Schwerpunkten bei Groß- und Einzelhandelskaufleuten, Fachkräften für Lagerlogistik sowie Tischlern, Köchen und Restaurantfachkräften. Wichtig sei den Firmen ein enger Kontakt zu den Schulen sowie ein Angebot von Praktikumsplätzen, um Schüler frühzeitig an die Berufswelt heranzuführen.

Messe ist das Herzstück

Als große Kontaktbörse für Schüler und Firmen habe sich jedes Jahr die Ausbildungsmesse im Zechensaal bewährt, befand Max Matthiesen, Vorsitzender des Messe-Fördervereins, unter Hinweis auf das große Interesse von Wirtschaft und Bildungseinrichtungen. „Die Messe ist das Herzstück unserer Anstrengungen für einen reibungslosen Übergang von der Schule in den Beruf. Immer mehr Betriebe haben Schwierigkeiten, junge und geeignete Leute für eine Berufsausbildung zu finden. Darum dürfen wir in unseren Bemühungen nicht nachlassen, beide Seiten zusammenzuführen“, sagte er.

Für die nächste Ausbildungsmesse am Dienstag, 29. September, im Zechensaal gibt es laut Salewski bereits mehr als 30 Voranmeldungen von Firmen und Institutionen, die sich dort präsentieren wollen. Zudem werden mehr als 500 Schüler erwartet, die sich über Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten informieren wollen.

Videos in sozialen Medien

Einige Neuerungen sollen zudem dazu beitragen, das Interesse an der Messe auf beiden Seiten zu steigern. Geplant seien unter anderem die Produktion eines Imagefilms und kurze Videobotschaften der Betriebe, zugeschnitten auf eine Verbreitung in den sozialen Medien. Hinzu komme eine besondere Broschüre mit Kurzporträts derjenigen Firmen, die sich an der Messe beteiligen. Diese Broschüren sollen zuvor an den Schulen ausgelegt werden.

„Außerdem denken wir an die Entwicklung einer Messe-App und weiterer digitaler Angebote, die gezielt ein junges Publikum ansprechen sollen“, kündigte Matthiesen beim Ausbilderfrühstück an.

