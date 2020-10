Eckerde

Wolfgang Pardey ist absolut kein Großstadtmensch. Bis auf viereinhalb Jahre mit der Bundeswehr im Ausland sei er nie aus seinem Dorf weggewesen. Sein Dorf, das ist Eckerde – und das hat 550 Einwohner. Beim Umbau seines Elternhauses hat der parteilose Bürgermeisterkandidat viele Arbeiten selbst erledigt. Der große Torbogen, in den neue Fenster eingesetzt wurden, bringt viel Licht in das kombinierte Wohn-und-Esszimmer mit der offenen Küche. Ein altes Bauernhaus umzubauen sei aufwendig, aber es lohne sich, sagt Pardey.

In Eckerde geboren und geblieben

Der 57-Jährige steht von dem großen Holzesstisch auf und deutet nach nebenan. „Dort, wo heute mein Schlafzimmer ist, wurde ich geboren“, erzählt er. Seine Mutter war eine geborene Rümkorb. Die Familie besaß einst eine Bäckerei und einen Krämerladen in Eckerde. „Hier ist meine Heimat. Ich möchte nicht woanders leben“, sagt er.

Von außen sieht man das Fachwerk des alten Bauernhauses. „Den dampfenden Misthaufen und den Hund in der Hofeinfahrt sehe ich noch vor mir als wäre es gestern gewesen“, sagt Pardey. Auch Rinder und Pferde gab es auf dem Hof, als er noch ein Steppke war. Die Ställe wurden in den Sechzigerjahren für den Anbau abgerissen.

„Ich bin ein Draußenmensch“

Die Küche führt hinaus auf die Terrasse und in den Garten. Familienhund Toni, ein verspielter Cocker-Pudel-Mix, läuft hinterher. Pardey schiebt die Schubkarre beiseite, in der Kaminholz liegt. Das Brennholz für den Ofen sägt er im Wald selbst, mit der Kettensäge. Eine anstrengende Arbeit, „aber mich an der frischen Luft zu betätigen, macht mir Spaß“, sagt er. „Ich bin ein Draußenmensch.“ Der 57-Jährige genießt Spaziergänge in der Feldmark. In der Garage steht ein schweres Motorrad. Auf seiner Triumph Bobber Black lässt sich Pardey manchmal einfach den Wind um die Nase wehen.

Wolfgang Pardey will Bürgermeister werden, ohne die Unterstützung irgendeiner Partei. „Ich war noch nie politisch engagiert“, sagt er. Einen Nachteil sieht Pardey darin nicht. Als Bürgermeister sei es nicht so wichtig, schon vor zehn oder 15 Jahren an politischen Entscheidungen beteiligt gewesen zu sein. Vielmehr gelte es, heute Entscheidungen herbeizuführen und sie auch umzusetzen. „Und dies ohne parteipolitische Zwänge.“ Sicherlich, sagt Pardey, ohne Parteibuch sei er im Wahlkampf ein Einzelkämpfer. Aber hinterher sei sowieso alles nur eine Frage der Argumente.

Pardey kann gut für Ideen begeistern

„Ich bin sehr direkt und sage, was Sache ist“, betont Pardey. Es geht ihm um Inhalte, darum, gute Ideen der Parteien zu sammeln und zum Wohle Barsinghausens umzusetzen. Dazu müssten alle Ratsleute, egal welcher Partei, gut zusammenarbeiten. Auch als Bürgermeister habe er letztlich nur eine Stimme im Rat. „Deswegen muss man einen gemeinsamen Weg finden, so oder so, anders geht es gar nicht. Sieht man das anders, ist man als Bürgermeister an der falschen Position“, findet Pardey.

Er ist überzeugt davon, dass er die Leute zusammenbringen kann. Auch seine Frau Bianka sieht darin eine Stärke ihres Mannes. Ja, für Ideen begeistern und Leute überzeugen, das könne er, sagt sie. Dafür brauche es viel Diplomatie, aber auch die nötige Ruhe – „und die hat er.“

Miteinander statt Gegeneinander

Pardey will mehr Miteinander statt Gegeneinander. Das kleine Eckerde sei in dieser Hinsicht toll zusammengewachsen und engagiert. „So etwas wünsche ich mir auch für die anderen Ortsteile in unserer Stadt.“ Die Stadt sollte mehr Menschen motivieren, sich für ihr Lebensumfeld einzusetzen.

Pardey geht mit gutem Beispiel voran. Der 57-Jährige ist stellvertretender Ortsbrandmeister, Jugendwart und Präsident der 99er Narren, eine Abteilung der Ortsfeuerwehr, gegründet 1999. Er wolle sich zwar nicht selber loben, aber es sei schon eine Leistung, etwas über einen so langen Zeitraum am Leben zu halten und immer wieder mit neuen Ideen zu füttern. Gerade in den Führungspositionen bei der Feuerwehr habe er schon einiges gelernt, was ihm in seinem Amt als Bürgermeister sicherlich weiterhelfen könne.

Pardey brauchte 190 Unterschriften

Um bei der Bürgermeisterwahl am 1. November antreten zu können, benötigte der parteilose Kandidat 190 Unterschriften von Einwohnern, die ihn unterstützen. Rund 250 gab Pardey ab. „Es gibt viel Zuspruch“, sagt er. Er kenne hier aber auch jeden in Eckerde. Das sei eine ganz andere Vertrauensbasis. Die Entscheidung, als Bürgermeister anzutreten,war bei ihm im vergangenen Jahr gereift. „Bei der Wahl vor acht Jahren wäre ich nicht auf den Gedanken gekommen, zu kandidieren“, sagt er ehrlich. „Die Rahmenbedingungen müssen stimmen.“

Seine Motivation ist klar: Er trete an, weil es als Bürgermeister etwas bewegen wolle. Was ihn wirklich stört: Viele Projekte dauerten Ewigkeiten, weil im Rathaus das Personal fehle. Dies wolle er als Bürgermeister ändern. „Es gibt nichts Schlimmeres als unzufriedene Mitarbeiter“, sagt Pardey. Mitarbeiter bräuchten Optionen und Perspektiven, um motiviert zu sein. Pardey arbeitet in einem amerikanisch geführten Unternehmen. Dort sei so etwas eine Selbstverständlichkeit.

Klinken putzen bis zur Wahl

Bis zur Wahl geht Pardey Klinken putzen, „um mich den Bürgern einfach kurz persönlich vorzustellen“. In Zeiten von Corona habe er einen Mund-Nasen-Schutz natürlich dabei. Zudem halte er bei seinen Besuchen immer den nötigen Abstand und trete einen Schritt zurück, wenn die Bürger ihm die Tür öffnen. Ist niemand zu Hause, wirft er seinen Flyer in den Briefkasten. 12.000 Stück hat Pardey drucken lassen.

Zur Person Wolfgang Pardey (57) ist in Eckerde geboren. Er ist verheiratet, sein 30-jähriger Sohn Josch wohnt in Barsinghausen. Pardey hat bei der Stadt Barsinghausen gelernt. 14 Jahre lang war er nach seiner Ausbildung zum Ver- und Entsorger als Abwassermeister in der Kläranlage Nordgoltern tätig. Dann wechselte er vom öffentlichen Dienst in die freie Wirtschaft – „ein Sprung ins kalte Wasser“. Seit 2008 arbeitet Pardey in einem amerikanisch geführten Unternehmen, das analytische Instrumente und Reagenzien produziert und vertreibt, mit denen die Qualität von Wasser und anderen flüssigen Lösungen getestet wird. Für diese Firma betreut er als Manager im Außendienst einen Bereich von Niedersachsen bis Nordrhein-Westfalen. Im privaten Bereich engagiert sich Pardey seit 47 Jahren in der Feuerwehr. Er ist Vize-Ortsbrandmeister, Jugendwart und Präsident der 99er Narren, eine Abteilung der Ortsfeuerwehr. Zudem arbeitet Pardey im Dorfcafé mit. In seiner Freizeit fährt er gerne Motorrad und trainiert mit Rüde Toni im Hundesportverein.

„Das Ehrenamt ist sehr wichtig“ Warum sind Sie für das Bürgermeisteramt qualifiziert? Ich fühle mich für dieses Amt qualifiziert, da ich mich in hohem Maße mit meiner Geburtsstadt Barsinghausen verbunden fühle, gerne hier lebe und zu Hause bin. Mir ist das Ehrenamt sehr wichtig und an dieser Stelle bringe ich mich bereits seit 47 Jahren in meiner Ortsfeuerwehr ein, zuletzt als Jugendwart und stellvertretender Ortsbrandmeister. Ich sehe mich als bürgernahen Menschen, der mit großem sozialem Engagement und Interesse Dinge bewegen und erreichen möchte. Eigenschaften, die mir dabei sehr helfen, sind meine Kompromissbereitschaft, mein Einfühlungsvermögen und die Tatsache, für alle und jeden ein offenes Ohr zu haben. Diese Fähigkeiten stelle ich in den verschiedenen Vereinen regelmäßig unter Beweis. Zudem kenne ich auch einen Teil der verwaltungsseitigen Abläufe aus meiner beruflichen Zugehörigkeit zu den Stadtwerken sehr gut. Dies sehe ich an der Stelle als Vorteil an. Was fehlt in Ihrer Stadt? Das Zentrum unserer Stadt sollte sich nicht nur auf die Markstraße beziehen. Mit der Einbindung der Kirchstraße bis zum Ziegenteich und dem Ausbau der Fläche Volkers Hof mit diversen Einkaufsmöglichkeiten und Platz zum Erholen bietet Barsinghausen seinen Bürgern eine sehr große Chance. Mein Herzensprojekt für Barsinghausen ...? ... ist ein zentraler Treffpunkt für alle Jugendlichen. Nicht am Rand der Stadt, sondern im Zentrum. Man bringt Jung und Alt zusammen und belebt die Innenstadt. Mit dem Neubau der Wilhelm-Stedler-Grundschule kann ich mir durchaus vorstellen, ein Jugendcafé in die Planung und den Neubau der Schule einfließen zu lassen.

Von Jennifer Krebs