Eckerde

Es ist wieder soweit: Am Sonnabend, 21. September, feiert Eckerde Erntefest. Besucher können sich auf Vorführungen, Livemusik und einen Flohmarkt freuen. Der Verein Heimattag Eckerde richtet das große Erntefest in dem kleinen Ortsteil alle zwei Jahre aus – dieses Jahr bereits zum 24. Mal. Beginn ist um 13.30 Uhr auf dem Hof und in dem renovierten ehemaligen Kuhstall des Guts der Familie von Heimburg, Alte Dorfstraße 2. Der Eintritt ist frei.

Das ist das Programm

Bianka Pardey moderiert das Dorferntefest. Die Treckerfreunde aus Degersen zeigen ihre liebevoll restaurierten historischen Traktoren und demonstrieren mit einem historischen Dreschkasten zeigen, wie früher Getreide gedroschen wurde.

Die Treckerfreunde aus Degersen präsentieren ihre historischen Traktoren. Quelle: Heidi Rabenhorst

Tierisch geht es bei den beiden Vorführungen des Schäferhundevereins Bantorf/Deister vor: Die Mitglieder und ihre Vierbeiner zeigen, was junge und ältere Hunde alles können – und wie viel Spaß das macht. Zudem wird Dietrich von Heimburg Interessierte durch den historischen Park des Rittergutes der Familie von Heimburg führen. Der Park wurde in den vergangenen Jahren nach alten Unterlagen und Pläne sehr aufwendig restauriert.

Sehenswert sind auch die orientalischen Tänze und die Vorführungen des Kampfkunst-Centers Goltern zum Thema Selbstverteidigung. Die Freiwillige Feuerwehr Eckerde wird zeigen, wie man einen Feuerlöscher richtig bedient. Und auch das Infomobil der Landesjägerschaft macht Halt auf dem Erntefest – dort erfahren Besucher Wissenswertes zu Tieren und Pflanzen im Calenberger Land.

St. Peters Brass Band tritt auf

Der Heimatchor Eckerde wird die Besucher mit einem herbstlichen Konzert unterhalten. Auf dem Außengelände werden beim Erntemarkt Gemüse und Blumen angeboten. Das Besondere: Die Besucher können nichts kaufen, sie müssen die Waren gewinnen.

Die St.Peters Brass Band spielt Jazz vom Feinsten. Quelle: Heidi Rabenhorst

Florian Ragge zeigt seine Gartendekoration, Tina Marks Kerzen und andere präsentieren Upcycling-Projekte. Der Flohmarkt, den Anne Ruskowski und Sabine Lohe zugunsten des Dorfcafés veranstalten, bietet viele nützliche Dinge. Auch Kinder können ihren eigenen Flohmarkt aufbauen. Für die Unterhaltung der Kinder sorgt Sabine Effmert mit der Apfelpresse der Ökostation Deistervorland. Alle Besucher können geviertelte Äpfel mitbringen und Flaschen für ihren frisch gepressten Apfelsaft. Iris Gerlach wird die Kinder schminken.

Der Höhepunkt ist für 17.30 Uhr geplant: Dann tritt die St. Peters Brass Band auf dem Erntefest auf. Die Musiker geben ein zweistündiges Konzert.

Neben selbst gebackenem Kuchen und Kaffee wird es auch Gegrilltes am Stand der Freiwilligen Feuerwehr Eckerde geben. Außerdem bietet Christiane Nievelstein-Bläsche frische Ofenkartoffeln an.

Bei schlechtem Wetter findet das Programm im Kuhstall statt, in dem genug Platz vorhanden ist.

Lesen Sie außerdem

Mehr Nachrichten aus Eckerde finden Sie hier.

Verein engagiert sich seit 33 Jahren für Eckerde Seit seit 33 Jahren gibt es den Verein Heimattag Eckerde mittlerweile. Doch wie kam es zur Gründung? Am 1. Juni 1985 haben Eckerder Bürger eine Ausstellung ausgerichtet, in der Exponate aus der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gezeigt wurden. Anlass dafür war, dass Vertriebene aus den ehemals deutschen Ostgebieten in Eckerde eine neue Heimat gefunden hatten. Dank des Verkaufs von Broschüren über die Entwicklung des Orts sowie von alten Fotos und Drucken vom Ortswappen nahmen die Eckerder damals genügend Geld ein, um den Verein zu gründen. Zudem hatte die Ausstellung das Interesse der Beteiligten geweckt, sich weiter mit der Geschichte ihres Ortes zu befassen. Außerdem war durch den großen Erfolg der Ausstellung das Interesse geweckt worden, sich weiter mit der Geschichte Eckerdes zu befassen. „So haben wir am 27. Februar 1986 einen Verein gegründet, nämlich den Heimattag Eckerde“, sagt Vereinsvorsitzender Joachim Bauer. Die Aktivitäten des Vereins sind seither vielfältig: Die Mitglieder haben eine Chronik erstellt, erforschen die Geschichte ihres Orts, pflegen alte Bräuche wie das Maibaumaufstellen oder das Osterfeuer, verschönern Eckerde durch Pflanzaktionen oder indem sie Bänke aufstellen und bieten zahlreiche Ausflüge und Führungen an. Zudem setzten sich der Verein für den Erhalt der alten Schule in Eckerde ein. „Und es ist uns gelungen durch Unterstützung einiger Politiker den geplanten Abriss zu verhindern“, sagt Bauer. Viele fleißige Helfer haben sich daran gemacht, die alte Lehrerwohnung zu renovieren. „Nun ist ein schmucker Dorftreffpunkt entstanden.“ Seither können Interessierte die Räume jeden zweiten Dienstag im Monat besuchen, um in der guten Stube vom ehemaligen Dorflehrer Müller oder bei schönem Wetter im Garten von 15 bis 18 Uhr bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen ein paar schöne Stunden verleben.

Von Lisa Malecha