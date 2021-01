Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen soll in den nächsten Jahren mit erheblichem Aufwand für den Fahrradverkehr attraktiver gestaltet werden. Grundlage für das Vorhaben ist das Radverkehrskonzept für die Deisterstadt, an dem ein Planungsbüro aus Hannover seit mehr als einem Jahr arbeitet. Nachdem der Entwurf für das Konzept inzwischen vorliegt, sind nun die Bürger gefordert. Sie haben in den nächsten Wochen die Gelegenheit, den Entwurf zu kommentieren und gegebenenfalls Ergänzungen und eigene Vorschläge zu liefern. Die Ergebnisse der Beteiligung sollen in das Konzept eingearbeitet werden, ehe es dann vom Rat der Stadt verabschiedet wird.

Barsinghausen bietet derzeit im Urteil vieler Radler alles andere als optimale Bedingungen für den Zweiradverkehr. Beim sogenannten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC) etwa hatte die Deisterstadt vor zwei Jahren unter 37 niedersächsischen Kommunen vergleichbarer Größe den letzten Platz belegt. Ansätze für Verbesserungen gibt es viele: Immer wieder beklagt wird von Fahrradfahrern der schlechte Zustand von Radwegen und die Unsicherheit, die vielfach bei der Verkehrsführung für Radfahrer herrsche.

Anzeige

Radler meiden Landesstraße 391

Auch die Experten der Planungsgemeinschaft Verkehr PGV aus Hannover haben bei ihrer Arbeit an dem Radverkehrskonzept zahlreiche Probleme für Radfahrer ausgemacht. „Die Anforderungen an die Fahrradinfrastruktur sind zuletzt gestiegen“, sagt PGV-Planerin Sabine Derksen. Ein zentraler Kritikpunkt ist die uneinheitliche und teilweise unsichere Verkehrsführung für Radfahrer entlang der Landesstraße 391, die in West-Ost-Richtung von Bantorf durch Hohenbostel, die Kernstadt sowie Kirchdorf und Egestorf führt. Teilweise gibt es entlang dieses Straßenzuges kombinierte Geh- und Radwege, etwa an der Stoppstraße in Egestorf. Anderswo – wie an der Poststraße und der Siegfried-Lehmann-Straße in der Kernstadt – müssen Radfahrer sich die recht schmale Fahrbahn mit dem motorisierten Verkehr teilen. Wegen dieser wechselhaften Verkehrsführung werde die L391 von Fahrradfahrern deshalb oft gemieden, sagt Derksen.

Der Zustand vieler Radwege in Barsinghausen ist schlecht. Besonders in der Kritik steht der kombinierte Geh- und Radweg entlang der Stoppstraße in Egestorf. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Aus Sicht der Verkehrsplaner sollte bei der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes ein Netz sogenannter Hauptrouten sowie Ergänzungs- und Parallelrouten in Nord-Süd- sowie Ost-West-Richtung im Stadtgebiet entstehen, auf denen jeweils optimale Bedingungen für den Fahrradverkehr geschaffen werden sollen. In ihrem Konzeptentwurf listen die Planer insgesamt 70 Einzelmaßnahmen wie beispielsweise die Schaffung von Überwegen auf, die im Stadtgebiet umgesetzt werden sollten. Rund 30 dieser Punkte können nach den Worten von PGV-Planer Rainer Dargel von der Stadt Barsinghausen selbst und ohne die Beteiligung anderer Verkehrsträger umgesetzt werden.

Schutzstreifen auf der Poststraße?

Die Experten empfehlen, mit erster Priorität die Situation entlang der Ost-West-Achse (L 391) und der Nord-Süd-Achse (Hannoversche Straße in Richtung Großgoltern) zu verbessern. An der Poststraße und Siegfried-Lehmann-Straße könnte das etwa bedeuten, dass auf beiden Fahrbahnseiten breite, farblich abgesetzte Fahrradschutzstreifen markiert würden. Ähnliche Fahrradschutzstreifen könnten auch entlang der Hannoverschen Straße angelegt werden, empfehlen die Experten. Als Vorbild dafür gilt die Hauptstraße in Großgoltern, wo die Region Hannover im Zuge der Fahrbahnsanierung derartige Streifen bereits angelegt hat.

Im Interesse bester Bedingungen für Radler plädieren die PGV-Planer überdies für die Beschilderung sogenannter Vorzugsrouten in Ost-West- und Nord-Süd-Richtung. Diese Vorzugsrouten würden abseits der Hauptstraßen durch wenig befahrene Wohnstraßen führen und auch sonstige Wegeverbindungen nutzen, die für Radler geeignet sind. Kleinere Straßen im Verlauf der Vorzugsroute könnten dann zu Fahrradstraßen umgewidmet werden, auf denen Fahrradfahrer grundsätzlich Vorrang hätten vor dem motorisierten Verkehr, empfehlen die Planer. Auf der Ost-West-Vorzugsroute etwa könnten der Birkenweg, die Straße Zur Beerbeeke und der Egestorfer Kirchweg zu solchen Fahrradstraßen umgewidmet werden.

Vorschlag: Gänsefußweg wird Fahrradstraße

In Nord-Süd-Richtung verläuft die von den Experten favorisierte Vorzugsroute vom Barsinghäuser Bahnhof aus durch den Gänsefußweg und weiter über asphaltierte Wege in der Feldmark bis nach Großgoltern. Auch der Gänsefußweg könnte dann auf seiner gesamten Länge zur Fahrradstraße umgewidmet werden.

Der Gänsefußweg könnte zur Fahrradstraße umgewidmet werden, wenn die Stadt den Empfehlungen der Verkehrsplaner folgt. Quelle: Andreas Kannegießer

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung appelliert an alle Fahrradfahrer aus dem Stadtgebiet, sich an der Diskussion um das Radverkehrskonzept zu beteiligen. Wegen der Corona-Pandemie sei diese Bürgerbeteiligung allerdings nur online möglich, teilt die Verwaltung mit. Der Entwurf sowie drei Anlagenbände mit umfangreichem Kartenmaterial und Erläuterungen können von der PGV-Homepage unter der Adresse pgv-hannover.de/Download/B-RN022-Barsinghausen_Ergebnisbericht heruntergeladen werden. Außerdem können Interessierte die Unterlagen nach Terminabsprache auch im Rathaus I an der Bergamtstraße einsehen. Termine dafür können mit Umweltsachbearbeiter Michael Barth unter Telefon (0 51 05) 7 74 22 38 oder per E-Mail an michael.barth@stadt-barsinghausen.de vereinbart werden. Vorschläge müssen dann bis zum 10. Februar bei der Stadtverwaltung vorliegen.

Lob aus der Politik

In der Barsinghäuser Politik ist der Entwurf des Radverkehrskonzeptes bereits mit viel Lob bedacht worden. Kerstin Beckmann von der Ratsfraktion Aktiv für Barsinghausen (AFB) spricht von einem „hervorragenden und gut gelungenen Werk“. Ähnlich äußert sich der neue Bürgermeister Henning Schünhof ( SPD). „Wir werden möglichst vieles davon umsetzen“, sagt er. Bauausschussvorsitzender Gerald Schroth ( CDU) erwartet, dass das Radverkehrskonzept im Laufe dieses Jahres endgültig vom Rat verabschiedet werden könne.

Von Andreas Kannegießer