Egestorf

Natürlich ist es ein bisschen hektisch. Fragen wie „Herr Schneevoigt, wo soll das hin?“ oder „Herr Schneevoigt, haben Sie den Schlüssel?“ sind öfters zu hören. Gemeint ist Kevin Schneevoigt. Der selbstständige Einzelhändler hat den Edeka-Markt im vergangenen September übernommen und nun im März für 14 Tage aufwendig modernisiert.

Jetzt, am Mittwochmittag, rund 20 Stunden vor der Eröffnung, ist der Chef ein gefragter Mann – und bleibt doch entspannt. „Das ist jetzt alles nur noch der Feinschliff“, sagt der 33-Jährige und lacht. „Die vergangenen Tage, die waren anstrengend.“

Schneevoigt investiert „kleinen siebenstelligen Betrag“

Während der Umbauphase, die am 5. März begann, waren an der Stoppstraße Hauptgeschäft und Getränkemarkt komplett geschlossen. „Manchmal waren wir bis nachts um 1 Uhr hier, an den Wochenenden tagsüber“, erinnert er sich. Dennoch: Alles lag im Zeitplan, an der avisierten Eröffnung am Donnerstag um 7 Uhr ändert sich nichts. „Die Kunden können sich freuen, werden den Markt in manchen Bereichen nicht mehr wiedererkennen“, sagt Schneevoigt, der die genaue Investitionssumme nicht nennen möchte, jedoch von einem „kleinen siebenstelligen Betrag“ spricht.

Die Frischetheke hat sich vergrößert. Quelle: Stephan Hartung

Für die Summe gibt es im Innenbereich Veränderungen, die schon kurz hinter dem Eingang zu sehen sind. Die Obst- und Gemüseabteilung wirkt heller und freundlicher, dank eines neuen und von Vinylplatten geprägten Bodens. Hier und auch kurz dahinter legt Schneevoigt viel Wert auf vegane Artikel und Bioprodukte von regionalen Lieferanten. „Wir haben über 2000 neue Produkte im Sortiment, weil diese von den Kunden stark nachgefragt werden.“ Den bereits vorhandenen Backshop zur Selbstbedienung hat er aufgewertet: 15 neue Artikel gibt es künftig, dazu eine Brotschneidemaschine.

Zahl der Mitarbeiter steigt von 48 auf 60

Im weiteren Rundgang ist zu erkennen: Der Bereich für Tiefkühlware ist um 20 Meter gewachsen, die Theke für Fleisch und Käse ist nun rund sieben Meter lang und wurde um dort angebotenen frischen Fisch und Fischsalate erweitert. Expandiert hat Schneevoigt auch bei den Molkerei-Produkten von 30 auf 50 Meter sowie mit einer Verdoppelung des Grillguts. Sämtliche Kühlregale haben aus Gründen der Energieeinsparung selbstschließende Türen erhalten. Und die wichtigste Nachricht in Bezug auf Steigerungen: Die Anzahl der Mitarbeiter wächst von 48 auf 60, darunter befinden sich sechs Auszubildende.

Auch beim benachbarten Getränkemarkt gibt es noch einen Feinschliff. Quelle: Stephan Hartung

Die Einkaufswagen hat Schneevoigt ebenfalls ausgetauscht. „Die waren 20 Jahre alt und viel zu schwer, die neuen Wagen haben eine Kunststoffschicht“, erklärt er. Mit diesen kommen die Kunden schließlich zum Kassenbereich. Hier hat der Inhaber schon im Spätherbst eine Modernisierung vorgenommen und auf vier klassische Kassen und drei für Selbstbedienung umgestellt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch das ist noch nicht alles. Schneevoigt setzt die Sanierungsarbeiten fort. „Wir wollten nicht alles auf einmal erledigen, zumal das wegen der Corona-Auflagen schwer war.“ Weiter geht es mit den finalen Schritten von April bis Sommer. Dann bekommt der angrenzende Getränkemarkt mit einer Fläche von 750 Quadratmetern neue Regale. Und im doppelt so großen Hauptgeschäft wird die Backstube im Vorkassenbereich zu einem Café mit 30 Sitzplätzen umgewandelt.

Von Stephan Hartung