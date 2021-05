Barsinghausen

Bei der Kommunalwahl am 12. September muss in Barsinghausen im Gegensatz zu vielen anderen Regionskommunen das Bürgermeisteramt nicht neu besetzt werden. Erst im Herbst 2020 war Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) ins Amt gewählt worden, seine Amtszeit endet im Oktober 2026. Im Mittelpunkt der Kommunalwahl dürfte in Barsinghausen deshalb die Wahl zum Rat der Stadt stehen. Ortsräte gibt es in Barsinghausen nicht, sodass die rund 28.500 Wahlberechtigten im Stadtgebiet nur einen Stimmzettel für Barsinghausen ausfüllen müssen. Darüber hinaus werden die Regionsversammlung und der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin gewählt.

Der Barsinghäuser Rat hat – einschließlich Bürgermeister – 39 Mitglieder und ist das höchste Beschlussorgan der Stadt. Er entscheidet über alle wesentlichen Dinge, die Auswirkungen auf das Leben in Barsinghausen haben: über den Etat der Stadtverwaltung und die Verwendung des Geldes, über Investitionen für die Kinderbetreuung oder die Ausstattung der Schulen und darüber, wo Neubaugebiete ausgewiesen werden. Auch die Entscheidung über die Höhe der kommunalen Steuern und Gebühren fällt in seinen Aufgabenbereich.

Sieben Parteien und Wählergruppen im Rat

Zurzeit ist die CDU die stärkste Fraktion mit 13 Sitzen vor der SPD (12), den Grünen (5), der Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB), der UWG und der AfD (jeweils 2) sowie der FDP (1) und einem aus der AfD-Fraktion ausgetretenen Einzelratsherrn. Alle sieben Parteien und Gruppen können ohne weitere Formalien erneut bei der Kommunalwahl antreten. Neue Parteien und Wählergruppen müssen – sofern sie nicht bereits im Landtag vertreten sind – für ihre Wahlvorschläge 30 Unterstützungsunterschriften pro Wahlbereich einreichen, um zugelassen zu werden.

Das Gebiet der Stadt Barsinghausen wird zur Kommunalwahl wieder in zwei Wahlbereiche mit jeweils annähernd gleich vielen Wahlberechtigten aufgeteilt: Zum Wahlbereich I gehören die Barsinghäuser Kernstadt, Kirchdorf und Teile des Ortsteils Egestorf, zum Wahlbereich II alle übrigen Ortsteile. Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen endet für alle Parteien, Wählergruppen und auch mögliche Einzelbewerber am 26. Juli. Bis 18 Uhr müssen die Bewerberlisten beim Team der Gemeindewahlleitung im Rathaus vorliegen, um auf den Stimmzetteln berücksichtigt zu werden. Die Wahlbenachrichtigungskarten sollen dann ab dem 16. August an die Haushalte verschickt werden.

Wegen der Corona-Pandemie sind vor allem die großen Parteien in diesem Jahr spät dran mit ihren Aufstellungsversammlungen für die Kür der Ratskandidatinnen und -kandidaten, die bei früheren Wahlen meist zeitiger im Jahr ausgerichtet worden waren. Die Grünen versammeln sich am 26. Mai, und auch SPD und CDU planen für Ende Mai oder Anfang Juni die vorgeschriebenen Präsenzveranstaltungen.

Kandidaten für die Bundestagswahl

Bei der Bundestagswahl tritt Matthias Miersch aus Laatzen im Wahlkreis 47 wieder für die SPD an. Für die CDU kandidiert der Jurist Tilman Kuban aus Barsinghausen, der auch Bundesvorsitzender der Jungen Union ist. Für die Grünen geht die Architektin Simone Meyer aus Springe ins Rennen. Die Laatzenerin Nadin Zaya wird für die FDP antreten. Zum Wahlkreis 47 gehören nicht nur Barsinghausen, sondern auch Hemmingen, Laatzen, Pattensen, Gehrden, Lehrte, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze und Wennigsen.

Die Wahl zum Regionspräsidenten

Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) tritt im September nicht erneut zur Wahl an. Die SPD hat den 41-jährigen Steffen Krach als Nachfolgekandidaten benannt. Für die CDU geht Regionsrätin Christine Karasch ins Rennen. Die Grünen haben Frauke Patzke aus Hemmingen als Kandidatin ausgewählt.

Von Andreas Kannegießer