Holtensen

Ob Zeichentechniken und Origami erlernen oder einfach entspannen: Die Angebote in der LebensArt Handwerkstatt in Holtensen im zweiten Halbjahr sind vielfältig. Für jede Altersklasse ist im Torhaus etwas dabei, versprechen die Veranstalter von der Lebenshilfe.

Kreative Herbstferien

Viel Spaß versprechen die Aktionen für Kinder. Für die Kleinen ab fünf Jahren ist in den Herbstferien am Dienstag und Mittwoch, 8. und 9. Oktober, die Offene Kinderwerkstatt unter dem Motto „Freche Früchtchen und Herbstexperimente“ geöffnet. An jedem Mittwoch im November entstehen außerdem Weihnachtsgeschenke.

Individuelle Termine für Gruppen

Anmeldungen sind unter Telefon (05035) 3929980 möglich. Zudem besteht für Gruppen die Möglichkeit zu individuell abgestimmten Terminen. Weitere Informationen zu LebensArt in Holtensen sowie zu allen Workshops und Terminen der Handwerkstatt gibt es im Internet unter lebensart-holtensen.de.

Das Programm der Handwerkstatt in der zweiten Jahreshälfte:

– 28. September: Wunder aus Papier und Pappe - Flaggenbuch

– 8./9. Oktober: Ferienaktion – Offene Kinderwerkstatt

– 26. Oktober: Die Welt ist Klang – von Drachen und Feenzauber (für Kinder ab 4 Jahre)

– 26. Oktober: Mach mal Pause – Klang für mich

– 26. Oktober: Natürlich gestalten – Grasgeflüster

– 2. November: Mixed-Media-Werkstatt

– Jeden Mittwoch im November: Offene Kinderwerkstatt

– 16./23. November: Natürlich gestalten – Winterlichter

– 7. Dezember: Die Welt ist Klang – von Drachen und Feenzauber (für Kinder ab 4 Jahre)

– 7. Dezember: Mach mal Pause – Klang für mich

– 7. Dezember: Wunder aus Papier und Pappe – Origami

Von Lisa Malecha