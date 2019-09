Barsinghausen

Für die Jüngsten bietet die Kunstschule Noa Noa in diesem Herbst eine Vielzahl von Kursen an. So soll die Kreativität, Selbständigkeit und das Durchhaltevermögen der Jungen und Mädchen gefördert werden.

In dem Kurs „Mini Galaxien” entstehen fantasievolle 3-D-Bilder für das Kinderzimmer. Dazu benutzen die Kinder Acrylfarbe, Sterne und Sternenstaub. Der Kurs hat sechs Plätze und ist für von vier bis sechs Jahren empfohlen. Termin ist am Sonntag, 29. September, von 10 bis 13 Uhr.

Kinder können Figuren ihrer Lieblingstiere basteln. Quelle: privat

Der Kurs „ Lieblingstiere” bietet Kindern die Möglichkeit mit Holz zu arbeiten. Es wird zuerst ein Entwurf gemacht, wie das Tier aussehen soll, dann die Materialien gesucht. Es wird gemessen, geschliffen, gebohrt und gemalt. Kinder ab vier Jahren können an sechs Terminen – jeweils sonntags ab dem 29. September von 15 bis 16 Uhr – spielerisch das Werkzeug sowie strukturiertes Arbeiten kennenlernen. der Kurs ist schon für Kinder ab 4 Jahre geeignet.

Mit Sabine Gebhardt können lustige Halloween Monster gebastelt werden. In dem Kurs „(Monster) Schachteln zum Selberbasteln!” werden aus farbigen Lackkarton, Stiften und Glitzer lustige oder auch ein wenig gruselige Monsterschachteln gebastelt. Der Kurs ist für Fünf- bis Siebenjährige empfohlen und beginnt am Sonnabend, 26. Oktober um 14 Uhr.

Weitere Kurse und Anmeldungsformulare gibt es online auf ks-noanoa.de oder unter Telefon (05105) 3322.

Von Lisa Malecha