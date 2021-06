Barsinghausen

Den zweiten Tag in Folge hat sich in Barsinghausen niemand neu mit dem Coronavirus angesteckt. Das meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover am Mittwochmittag. Aktuell sind elf Menschen in Barsinghausen mit Corona infiziert – einer weniger als am Dienstag.

Der Inzidenzwert ist auf 11,4 gesunken. Am Dienstag lag er bei 17,1. Für die gesamte Region liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 10,9, im Nachbarlandkreis Schaumburg bei 7,6. Der Inzidenzwert ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab.

Von Jennifer Krebs