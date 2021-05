Barsinghausen

Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch fünf Corona-Neuinfektionen in Barsinghausen gemeldet. Allerdings gelten gleichzeitig auch acht Personen als genesen und werden aus der Statistik gestrichen. Aktuell sind demnach 62 Menschen im Stadtgebiet mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 984 Barsinghäuserinnen und Barsinghäuser positiv auf Covid-19 getestet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch in Barsinghausen weiter gesunken – von 94,3 am Dienstag auf aktuell 82,9. Die Inzidenz in der gesamten Region Hannover beträgt laut Robert-Koch-Institut 111,2 und für den Landkreis Schauburg 106,5.

Von Jennifer Krebs